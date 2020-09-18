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aksam.com.tr
  • 18 Eylül 2020 Cuma 08:00
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Mbwana Samatta, Aston Villa'dan ayrılıyor

Mbwana Samatta, Aston Villa'dan ayrılıyor

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AKŞAM

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Mbwana Samatta, kulübü Aston Villa yol ayrımında.

Mbwana Samatta’nın, Aston Villa’dan ayrılmaya karar verdiğini belirten bir başka İngiliz sitesi underagaslitlamp.com’da ise şu yorum yapıldı: “Samatta Bournemouth’a ve kupada Manchester City’ye gol attı ancak İngiliz futbolunun yüksek hızına ayak uyduramadı. Aston Villa şimdi Ollie Watkins’i satın aldı ve Keinan Davis’in de olduğu kulübün Samatta’ya ihtiyacı yok.” 

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