Mbwana Samatta, Aston Villa'dan ayrılıyor

G.Saray, Azerbaycan dönüşü transfer bombasını patlattı

Galatasaray'da herkes orta saha transferi beklerken teknik direktör Fatih Terim, Neftçi maçı öncesi yaptığı açıklamada “Eksik yerimiz sadece orta saha değil” demiş ve başka mevkilere de takviye yapılacağını ima etmişti. Tecrübeli hocanın bu sözlerinin ardından bahsi geçen isim ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar, Mario Götze ile anlaşma sağladı. Yıldız futbolcuyla 2 yıllık anlaşma yapılması planlanıyor. Galatasaray, Belhanda'yı Al Hilal'e sattığı gibi transferi resmiyete dökecek.