Max Kruse: 'Gerekeni yaptım'

AKŞAM

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Max Kruse, ülkesinin basınına konuştu.

Fenerbhçe'yle sözleşmesi devam etmesine rağmen Almanya’ya dönen ve Union Berlin’e imza atan Max Kruse, Alman basınına konuştu: “Bir şey yapmam gerekiyorsa yaparım ve dünyada ailemin dışında kimse beni vazgeçiremez. Ben hep açık, dürüst oldum. Bu hayatta herkesi memnun edemezsin. Senden farklı düşüncede insanlar hep olacak. Her zaman yapılması gerekeni yaptım.”

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