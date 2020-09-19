Ze Luis'e Sevilla da talip oldu

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Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Ze Luis'i son UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla da talip oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş için ismi anılan Ze Luis’i, İspanyol ekiplerinden Sevilla’nın da istediği bildirildi. Porto’nun bu sezon kadrosunda yer bulması beklenmeyen Ze Luis’i, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın takip ettiğini belirten ojogo.pt, “Sevilla da oyuncuyu takip ediyor. Daha önce Benfica, Celta Vigo, Başakşehir ve L.Moskova da oyuncuyla ilgilenmişti.” diye yazdı.

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