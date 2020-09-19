Beşiktaş'ta Domagoj Vida İngiltere yolcusu

AKŞAM

Beşiktaş'ın maliyeti nedeniyle satmak istediği Hırvat stoperine West Bromwich Albion'un talip olduğu belirtildi.

Sezona sahasında Leictester City’ye 3-0 yenilerek kötü bir başlangıç yapan Premier Lig’in yeni ekibi West Brom, Beşiktaş’ın Hırvat stoperi Domagoj Vida’yı istiyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre West Brom’un teknik patronu Bilic, savunmaya ve forvete mutlaka takviye yapılmasını istedi. Bilic’in yönetimle yaptığı görüşmenin ardından Beşiktaş’ın stoperi Vida’nın ismi ön plana çıktı.

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DAHA ÖNCE DE İSTEMİŞTİ

Hırvat teknik adam daha önce de vatandaşı olan Vida’yı çalıştırdığı takımlara transfer etmek istemiş ancak bu hayali gerçekleşmemişti. Şimdi Beşiktaş’ın da 6 milyon euro bonservis bedeli istediği Vida’nın gitme olasılığı daha yüksek.

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