Beşiktaş'ta Domagoj Vida İngiltere yolcusu

Sezona sahasında Leictester City’ye 3-0 yenilerek kötü bir başlangıç yapan Premier Lig’in yeni ekibi West Brom, Beşiktaş’ın Hırvat stoperi Domagoj Vida’yı istiyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre West Brom’un teknik patronu Bilic, savunmaya ve forvete mutlaka takviye yapılmasını istedi. Bilic’in yönetimle yaptığı görüşmenin ardından Beşiktaş’ın stoperi Vida’nın ismi ön plana çıktı.
DAHA ÖNCE DE İSTEMİŞTİ
Hırvat teknik adam daha önce de vatandaşı olan Vida’yı çalıştırdığı takımlara transfer etmek istemiş ancak bu hayali gerçekleşmemişti. Şimdi Beşiktaş’ın da 6 milyon euro bonservis bedeli istediği Vida’nın gitme olasılığı daha yüksek.
Gökhan Töre resmen Beşiktaş'ta, siyah-beyazlı kulüp, 28 yaşındaki futbolcunun lisansının çıkartıldığını TFF'ye bildirdi.
Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray'da herkes orta saha transferi beklerken teknik direktör Fatih Terim, Neftçi maçı öncesi yaptığı açıklamada “Eksik yerimiz sadece orta saha değil” demiş ve başka mevkilere de takviye yapılacağını ima etmişti. Tecrübeli hocanın bu sözlerinin ardından bahsi geçen isim ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar, Mario Götze ile anlaşma sağladı. Yıldız futbolcuyla 2 yıllık anlaşma yapılması planlanıyor. Galatasaray, Belhanda'yı Al Hilal'e sattığı gibi transferi resmiyete dökecek.
Serie A ekiplerinden Udinese, Fenerbahçe'den ayrılan Tolgay Arslan ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Süper Lig'in 2. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, özel uçakla İstanbul'a hareket etti.
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 1-1 berabere kaldıkları Göztepe maçına ilişkin, "Geçen haftaya göre daha iyi durumdayız, her geçen gün biraz daha iyiye gidiyoruz." dedi.