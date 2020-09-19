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aksam.com.tr
  • 19 Eylül 2020 Cumartesi 08:00
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Josef de Souza: 'Kimse dövüldüğünü unutmaz'

Josef de Souza: 'Kimse dövüldüğünü unutmaz'

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AKŞAM

Beşiktaş'ın yeni sambacısı Josef de Souza, 2008 yılından bir anısını anlattı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Josef De Souza, Vasco forması giyerken Edmundo tarafından küçük düşürüldüğünü hatırlatıp, “Kimse dövüldüğünü unutmaz” dedi. Souza, anısını şöyle paylaştı: “2008’de Vasco’da bir maçta Leandro Bonfim sakatlandı. Yerine ben girdim. İyi oynadım ama maçı kaybettik. Soyunma odasında Edmundo bana çok kötü şeyler söyledi. Başımı öne eğdim ve otobüste ağlayarak bir köşeye gittim.”

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