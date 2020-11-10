Seçime giden Galatasaray'da gözler Mustafa Cengiz'de

AKŞAM

Emre KACAN

Galatasaray yönetim kurulunun oy birliğiyle 19-26 Aralık tarihlerinde seçime gitme kararını açıklaması sonrası gözler mevcut başkan ve yönetime çevrildi.

Seçime gitme kararı aldıklarını açıklayan Galatasaray yönetim kurulunun adaylık sürecinde nasıl bir aksiyon alacağı merakla bekleniyor. Gözler ise mevcut başkan Mustafa Cengiz'de.

SAĞLIK SORUNLARINA RAĞMEN DEVAM!

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, geçtiğimiz haftalarda oğlu Sarper Cengiz ile seçim süreci hakkında istişare ettiği ve akaryakıt istasyonlarındaki tüm işleyişi bu isme devrettiği iddia edilmişti. Girdiği kemoterapilere rağmen işini aksatmadan kulüpte görevine devam etmeye çalışan Başkan Cengiz'in, seçim kararı sonrası yeniden aday olmayı kafasına koyduğu bilgisine ulaşıldı.

Tüzük sebebiyle Mayıs'ı bekleyebilir

Galatasaray kulüp tüzüğü gereğince Aralık ayında seçim yapılırsa olağanüstü gerçekleştiği için Mayıs 2021’de Galatasaray’da bir kez daha seçime gidilecek. Bu sebeple Cengiz'in Aralık ayında 'bay' geçip, Mayıs ayında güçlü bir şekilde aday olması da az da olsa ihtimal dahilinde.

YÖNETİMDEN KİMLERLE DEVAM EDİLECEK?

Galatasaray'ın mevcut başkanı Mustafa Cengiz'in, yönetimindeki demirbaşlar Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal'ın başkanlık heveslerini artık ayyuka çıktığı camia tarafından bilinirken, 'eski başkanlarına' rakip olup olmayacakları merak konusu. Her ne kadar başkanlık için ismi geçse de İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın, geçmiş seçimlerde listeler arası git-gellere alışık olması, güçlü bir rakip çıkması halinde o isimle beraber devam etme ihtimalini de ortaya koyuyor.