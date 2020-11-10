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aksam.com.tr
  • 10 Kasım 2020 Salı 20:03
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Galatasaray'da başkanlığa aday olan Öztürk, üç projesini açıkladı

Galatasaray'da başkanlığa aday olan Öztürk, üç projesini açıkladı

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Galatasaray'da başkanlığa adaylığını koyan Metin Öztürk, 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılacak başkanlık yarışına, "Daha güçlü Galatasaray" sloganıyla aday oldu.

Galatasaray'da Burak Elmas'ın ardından Metin Öztürk, Galatasaray Yönetim Kurulu Başkanlığına adaylığını koydu.

Asist Analiz'e başkan adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Öztürk, projeleri hakkında şunları söyledi;

YÖNETİM SÜRESİ İKİ YILDAN ÜÇ YILA

Tüzüğün değişmesi gerektiğini söyleyen Metin Öztürk, "Galatasaray'daki yaşanan kaosu bitirmek için tüzük değişikliği şart. Yönetim süresinin 2 yıldan 3 yıla uzatılması bize uymadı. Dinamiklerimiz 3 yıllık süreci kaldırmıyor." ifadelerini kullandı.

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YETİŞTİRİCİ MİSYON

Amatör şubelerdeki zarara dikkat çeken Galatasaray Başkan Adayı Öztürk, "Bu branşların kurtuluşu yetiştirici misyondan geçiyor. Yerli sporcu ve yerli antrenörler kulübümüzün geleceği adına yararına olacaktır." şeklinde konuştu.

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MARKA DEĞERİ VE GELİR

Öztürk açıklamasında son olarak şu sözlere yer verdi:

Ülkemizin en önemli markası durumunda olan Galatasaray'ın değeri daha da arttırılmalı. Sponsorluk ve gelir ancak bu şekilde artar.

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