Galatasaray'da başkanlığa aday olan Öztürk, üç projesini açıkladı

Galatasaray'da Burak Elmas'ın ardından Metin Öztürk, Galatasaray Yönetim Kurulu Başkanlığına adaylığını koydu.
Asist Analiz'e başkan adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Öztürk, projeleri hakkında şunları söyledi;
YÖNETİM SÜRESİ İKİ YILDAN ÜÇ YILA
Tüzüğün değişmesi gerektiğini söyleyen Metin Öztürk, "Galatasaray'daki yaşanan kaosu bitirmek için tüzük değişikliği şart. Yönetim süresinin 2 yıldan 3 yıla uzatılması bize uymadı. Dinamiklerimiz 3 yıllık süreci kaldırmıyor." ifadelerini kullandı.
YETİŞTİRİCİ MİSYON
Amatör şubelerdeki zarara dikkat çeken Galatasaray Başkan Adayı Öztürk, "Bu branşların kurtuluşu yetiştirici misyondan geçiyor. Yerli sporcu ve yerli antrenörler kulübümüzün geleceği adına yararına olacaktır." şeklinde konuştu.
MARKA DEĞERİ VE GELİR
Öztürk açıklamasında son olarak şu sözlere yer verdi:
Ülkemizin en önemli markası durumunda olan Galatasaray'ın değeri daha da arttırılmalı. Sponsorluk ve gelir ancak bu şekilde artar.
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