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aksam.com.tr
  • 10 Kasım 2020 Salı 17:41
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Galatasaray seçime gidiyor! Tarih belli oldu

Galatasaray seçime gidiyor! Tarih belli oldu

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Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık'ta yapılmak üzere seçim kararı aldı.

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