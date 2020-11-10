Galatasaray seçime gidiyor! Tarih belli oldu

Sivasspor karşılaşmasına Babel ile başlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kanat ortalarını değil orta saha kaynaklı hücumları seçti. Sarı-kırmızılılar, beklerin de içeri kat etmesiyle rakip savunmanın dengesini bozdu.

Yaz transfer döneminde 18 futbolcu alarak gövde gösterisi yapan Fenerbahçe, devre arasında da boş durmuyacak. Erol Bulut'un rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde hedef West Ham'da forma giyen Andriy Yarmolenko oldu.

Erol Bulut: 'Ligin üzerinde bir kadro oluşturduk'

Erol Bulut, Konya yenilgisinin hedeften saptıkları anlamına gelmediğini söyledi ve ekledi: Yol kazaları olacaktır. Bu takım sezon sonunda ipi göğüsleyecek. Yeter ki bize inanın ve güvenin.