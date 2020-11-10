Galatasaray'da 'çatı' aday Eşref Hamamcıoğlu

AKŞAM

Emre KACAN

19-26 Aralık tarihleri arasında seçime gitme kararı alan Galatasaray'da Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun çatı aday olabileceği konuşuluyor.

Galatasaray'da tepkilerin odağındaki isim olan Mustafa Cengiz ve yönetimi, 19-26 Aralık tarihleri arasında seçime gitme kararı aldıklarını açıkladı. Bunun üzerine gündem olası başkan adayları.

'LİSENİN ÇATI ADAYI'

Galatasaray'da ilk olarak eski yönetici Burak Elmas'ın başkan adaylığını açıklamasının yanı sıra mevcut başkan Mustafa Cengiz, yöneticiler Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın yanı sıra Metin Öztürk ve Ozan Korkut da adı geçen isimlerden. Ancak camianın 'derin ağabeylerinin' gönlünde yatan isim başka...

'DERİN GALATASARAY' ONUN TARAFINDA

Galatasaray yönetimine muhalif açıklamalarıyla her seferinde gündem olan Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun, Galatasaray Lisesi'nin rütbeli isimleri tarafından başkan adayı yapılmak istendiği bilgisine ulaşıldı. Sarı kırmızılı camiada amiyane tabirle 'derin Galatasaray' ve 'liseli' lakabı takılan bu üyelerin Hamamcıoğlu'nun tarafını tutacağı belirtiliyor.

Galatasaray seçime gidiyor! Tarih belli oldu

EŞREF HAMAMCIOĞLU KİMDİR?

Eşref Hamamcıoğlu, 1954 yılında İstanbul doğumludur. 1975 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1980 yılında Sorbonne 'Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. 1981-1992 yılları arasında Tekfen Holding'e bağlı grup şirketlerinde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 1992-2012 yılları arasında Sodexo'da Kurucu Genel Müdür ve CEO olarak görev yaptı.



Seçime giden Galatasaray'da gözler Mustafa Cengiz'de

ESKİ BAŞKANLAR CANSUN VE YARSUVAT'LA BİRLİKTE ÇALIŞTI

1994-1998 yılları arasında Duygun Yarsuvat ve merhum Anıl Büyükeroğlu, başkanlıklarında Galatasaraylılar Derneği Yönetim Kurulu'nda ve 2001-2002 döneminde Mehmet Cansun başkanlığında Galatasaray Spor Kulübü'nde Muhasip üye olarak çalıştı. Türk-Fransız Ticaret Derneği, TÜSİAD, Türkiye Olimpiyat Komitesi üyesi olan Hamamcıoğlu, İngilizce ve Fransızca bilmekte. Galatasaray'ın mevcut Divan Kurulu Başkanı olan Eşref Hamamcıoğlu, evli ve bir çocuk babası.

Galatasaray'ın ilk başkan adayı kararını resmen duyurdu