Galatasaray'ın ilk başkan adayı kararını resmen duyurdu

AKŞAM

Emre Kacan

Galatasaray yönetim kurulunun ani kararla 19-26 Aralık tarihleri arasında seçime gidileceğini açıklaması üzerine sarı kırmızılı camia hareketlendi.

Uzun zamandır özellikle transferdeki başarısız yönetimiyle camianın ve taraftarın hedef tahtasında olan Galatasaray yönetimi, baskılara daha fazla dayanamayarak seçim kararı aldı.

Rakiplerini hazırlıksız şekilde yakalamak istedikleri şeklinde eleştirilen Galatasaray yönetiminin bu kararına rağmen dakikalar içinde ilk başkan adayı ortaya çıktı.

BURAK ELMAS VE EKİBİ HAZIR

Haftalardır yönetimini dahi belirlediği konuşulan Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Burak Elmas, Twitter hesabından karar sonrası dakikalar içinde adaylığını duyurdu.

Aynı zamanda Cimbom'un efsane başkanı Faruk Süren'in damadı olarak da bilinen, Mustafa Cengiz'in bir önceki yönetiminde de görev alan Burak Elmas, "Galatasaray Yönetim Kurulu 19-26 Aralık 2020 tarihleri için seçim kararı almıştır. Ben ve yol arkadaşlarım Galatasarayımızın birliği ve geleceği için, Galatasaray değerleri çerçevesinde, değişimi sağlamak amacı ile yola çıkıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleriyle adaylığını açıkladı.