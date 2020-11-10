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aksam.com.tr
  • 10 Kasım 2020 Salı 17:54
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Galatasaray'da iki isim başkanlığa adaylığını koydu

Galatasaray'da iki isim başkanlığa adaylığını koydu

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AKŞAM
Emre Kacan

Galatasaray yönetim kurulunun ani kararla 19-26 Aralık tarihleri arasında seçime gidileceğini açıklaması üzerine sarı kırmızılı camia hareketlendi. Cimbom'da önce Burak Elmas ardından Metin Öztürk başkanlığa adaylığını koyduğunu açıkladı.

Uzun zamandır özellikle transferdeki başarısız yönetimiyle camianın ve taraftarın hedef tahtasında olan Galatasaray yönetimi, baskılara daha fazla dayanamayarak seçim kararı aldı.

Rakiplerini hazırlıksız şekilde yakalamak istedikleri şeklinde eleştirilen Galatasaray yönetiminin bu kararına rağmen dakikalar içinde başkan adayları ortaya çıktı.

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BURAK ELMAS VE EKİBİ HAZIR

Haftalardır yönetimini dahi belirlediği konuşulan Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Burak Elmas, Twitter hesabından karar sonrası dakikalar içinde adaylığını duyurdu.

Aynı zamanda Cimbom'un efsane başkanı Faruk Süren'in damadı olarak da bilinen, Mustafa Cengiz'in bir önceki yönetiminde de görev alan Burak Elmas, "Galatasaray Yönetim Kurulu 19-26 Aralık 2020 tarihleri için seçim kararı almıştır. Ben ve yol arkadaşlarım Galatasarayımızın birliği ve geleceği için, Galatasaray değerleri çerçevesinde, değişimi sağlamak amacı ile yola çıkıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleriyle adaylığını açıkladı.

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İKİNCİ ADAY METİN ÖZTÜRK

Galatasaray'da Burak Elmas'ın ardından, eski GSYİAD Başkanı Metin Öztürk, adaylığını açıkladı.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, "Galatasaray Yönetim Kurulu seçim kararını açıkladı. Her zaman plansız ve baskın seçimlerin Galatasarayımıza zarar verdiğini düşündüm. Ben ve ekibim, gerek yaptığımız çalıştaylarla, gerekse yüz yüze toplantılarla son 14 ayda, 1.200 üyemiz ile bir araya geldik. Yüzde 40 değil, yüzde 100 hazırız. Sorunları biliyoruz. Güçlü ekibimizle ve camiamızın desteğiyle çözemeyeceğimiz sorun yok" ifadelerine yer verdi.

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