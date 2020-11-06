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  • Önce 'sus' işareti yaptı sonra kartal pozu verdi: Sumudica, Beşiktaşlıları çıldırttı
  • 06 Kasım 2020 Cuma 22:58
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Önce 'sus' işareti yaptı sonra kartal pozu verdi: Sumudica, Beşiktaşlıları çıldırttı

Önce 'sus' işareti yaptı sonra kartal pozu verdi: Sumudica, Beşiktaşlıları çıldırttı

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Gaziantep FK Teknik Direktörü "olay adam" Marius Sumudica, bir karşılaşmaya daha damgasını vurdu... Takımının Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti maçta 90+8'de Kenan Özer'in golü sonrası Beşiktaşlı yöneticilerin bulunduğu bölgeye önce "sus" işareti yaptı sonra da kartal pozu verdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, tecrübeli teknik adama sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. Sumudica, 1-1 sona eren Trabzonspor maçının ardından tribüne gönderildiği yerde "Antep'in Hamamları" eşliğinde göbek atmıştı.

Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu. Kırmızı kartın da çıktığı maçta zaman zaman iki takımın kulübeleri arasında gergin anlar yaşandı. Ev sahibi ekibin teknik direktörü Marius Sumudica’nın yaptığı hareketler ise çok konuşuldu.

90+8'DE BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

71. dakikada hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gören Marius Sumudica, 90+8'de Kenan Özer'in skoru belirleyen golü atmasının ardından büyük bir sevinç yaşadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sumudica'ya böyle tepki gösterdi.

ÖNCE 'SUS' İŞARETİ SONRA KARTAL POZU

Ev sahibi ekibin kaydettiği 3. golün ardından teknik direktör Șumudica, önce kartal pozu verdi ardından da "sus" işareti yaptı. Bu hareketler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Beşiktaş taraftarı, Sumudica'yı eleştiren binlerce tweet attı.

Kartal'a Antep engeli: 3-1

TRABZONSPOR MAÇININ ARDINDAN GÖBEK ATMIŞTI

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Gaziantep FK, son dakikada bulduğu golle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı. Maçın uzatma anlarında kırmızı kart gören Gaziantep'in hocası Marius Sumudica, karşılaşmanın ardından "Antep'in Hamamları" şarkısı eşliğinde sahada göbek atmıştı.

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