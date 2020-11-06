Önce 'sus' işareti yaptı sonra kartal pozu verdi: Sumudica, Beşiktaşlıları çıldırttı

Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu. Kırmızı kartın da çıktığı maçta zaman zaman iki takımın kulübeleri arasında gergin anlar yaşandı. Ev sahibi ekibin teknik direktörü Marius Sumudica’nın yaptığı hareketler ise çok konuşuldu.
90+8'DE BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI
71. dakikada hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gören Marius Sumudica, 90+8'de Kenan Özer'in skoru belirleyen golü atmasının ardından büyük bir sevinç yaşadı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sumudica'ya böyle tepki gösterdi.
ÖNCE 'SUS' İŞARETİ SONRA KARTAL POZU
Ev sahibi ekibin kaydettiği 3. golün ardından teknik direktör Șumudica, önce kartal pozu verdi ardından da "sus" işareti yaptı. Bu hareketler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Beşiktaş taraftarı, Sumudica'yı eleştiren binlerce tweet attı.
TRABZONSPOR MAÇININ ARDINDAN GÖBEK ATMIŞTI
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Gaziantep FK, son dakikada bulduğu golle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı. Maçın uzatma anlarında kırmızı kart gören Gaziantep'in hocası Marius Sumudica, karşılaşmanın ardından "Antep'in Hamamları" şarkısı eşliğinde sahada göbek atmıştı.
Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, arzusuz ve isteksiz bir oyun oynadıklarını söyledi.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş karşısında 3-1 kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Beşiktaş'ta 3-1 kaybettikleri Gaziantep FK maçında takımının tek golünü atan Cyle Larin, mücadeleyi değerlendirdi.
Beşiktaş'ın durumunu değrlendiren Önder Özem, siyah-beyazlıların orta sahasını övdü. Tolga Zengin de Adem Ljajic için "kefilim" ifadesini kullanırken "Ljajic'in de artık toparlanması gerekiyor." dedi.
A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan, Rusya ve Macaristan ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.
Yukatel Denizlispor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 2 maç ceza alan ve Tahkim Kurulu tarafından cezası 1 maça indirilen Josef de Souza, Gaziantep FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu.