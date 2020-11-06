  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 06 Kasım 2020 Cuma 23:33
  • |
  • Son Güncelleme:

İsteksiz... Arzusuz... Amaçsız... Sergen Yalçın'dan maç yorumu

İsteksiz... Arzusuz... Amaçsız... Sergen Yalçın'dan maç yorumu

Paylaş

AA

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, arzusuz ve isteksiz bir oyun oynadıklarını söyledi.

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımın iki haftadır iyi oynadığını ama bugün işlerin yolunda gitmediğini belirtti.

Oyunun genelinden memnun olmadığına dikkati çeken Yalçın, şöyle konuştu:

Üzgünüz bizim için iyi bir oyun olmadı. İki haftadır iyi gidiyorduk ama bugün işler umduğumuz gibi gitmedi. Özellikle Welinton'un sakatlanması bizi oyunun tamamında çok büyük sıkıntıya soktu. Bireysel hatalar yaptık ve peşinden kırmızı kart geldi. İsteksiz ve arzusuz bir oyun vardı. Kesinlikle kazanma arzusundan uzak, amaçsız bir görüntü verdik. Bunu beklemiyorduk. Çünkü oynadığımız son 2 maçta takım iyi bir profil çizmişti. Maalesef bugün istediğimiz sonucu alamadık ve üzgünüz. İnşallah bunu telafi ederiz.

Önce 'sus' işareti yaptı sonra kartal pozu verdi: Sumudica, Beşiktaşlıları çıldırttı

Kaleci Ersin Destanoğlu'nun performansı hakkındaki soru üzerine Yalçın, "Geçen sezonu ne yazık ki mumla aratıyor. Ondan çok daya iyi oyunlar oynamasını bekliyoruz. Bugünkü kırmızı kart pozisyonunda çok daha erken çıkabilirdi. Performansında bir düşüş olduğunu düşünüyorum. Çok genç bir arkadaşımız zamanla toparlar." değerlendirmesinde bulundu.

Sergen Yalçın, son iki haftada olgunlaşan ve profesyonel anlamda bir takım görüntüsü içinde oldularını anlatarak, şunları kaydetti:

İstatistik ve profesyonel anlamda çok yukarı giden bir takım vardı. Bu seviyede bu kadar basit goller yerseniz maç kazanmamız zorlaşır. Çok beklenti içinde olduğumuz futbolcular var maalesef onlar da performanslarının altında. Bu seviyede bu hataları kaldırmak biraz zor.

Kartal'a Antep engeli: 3-1

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Kartal'a Antep engeli
Kartal'a Antep engeli

Kartal'a Antep engeli

Önce 'sus' işareti yaptı sonra kartal pozu verdi: Sumudica, Beşiktaşlıları çıldırttı
Önce 'sus' işareti yaptı sonra kartal pozu verdi: Sumudica, Beşiktaşlıları çıldırttı

Önce 'sus' işareti yaptı sonra kartal pozu verdi: Sumudica, Beşiktaşlıları çıldırttı

F.Bahçe Beko, Khimki karşısında zorlanmadı
F.Bahçe Beko, Khimki karşısında zorlanmadı

F.Bahçe Beko, Khimki karşısında zorlanmadı

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

İsteksiz... Arzusuz... Amaçsız...
İsteksiz... Arzusuz... Amaçsız...

İsteksiz... Arzusuz... Amaçsız...

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, arzusuz ve isteksiz bir oyun oynadıklarını söyledi.

'Kevin Mirallas, dünya çapında bir futbolcu'
'Kevin Mirallas, dünya çapında bir futbolcu'

'Kevin Mirallas, dünya çapında bir futbolcu'

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş karşısında 3-1 kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

'Büyük takımsanız böyle maçları kazanmalısınız'
'Büyük takımsanız böyle maçları kazanmalısınız'

'Büyük takımsanız böyle maçları kazanmalısınız'

Beşiktaş'ta 3-1 kaybettikleri Gaziantep FK maçında takımının tek golünü atan Cyle Larin, mücadeleyi değerlendirdi.

Önder Özen'e göre ligin en iyi orta sahası Beşiktaş'ta
Önder Özen'e göre ligin en iyi orta sahası Beşiktaş'ta

Önder Özen'e göre ligin en iyi orta sahası Beşiktaş'ta

Beşiktaş'ın durumunu değrlendiren Önder Özem, siyah-beyazlıların orta sahasını övdü. Tolga Zengin de Adem Ljajic için "kefilim" ifadesini kullanırken "Ljajic'in de artık toparlanması gerekiyor." dedi.

Aday kadro açıklandı
Aday kadro açıklandı

Aday kadro açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan, Rusya ve Macaristan ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

'Saha içinde oyuncu; dışında taraftarım'
'Saha içinde oyuncu; dışında taraftarım'

'Saha içinde oyuncu; dışında taraftarım'

Yukatel Denizlispor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 2 maç ceza alan ve Tahkim Kurulu tarafından cezası 1 maça indirilen Josef de Souza, Gaziantep FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.