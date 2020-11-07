Rıdvan Dilmen: Sergen hoca pişman olmuştur

Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında, Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen de karşılaşmayı NTV'de %100 Futbol'da yorumladı
VIDA VE MONTERO...
Montero'nun Beşiktaş'ın oyuncusunun olamayacağını iddia eden Rıdvan Dilmen, "Vida'yı göz önüne götürelim. Konyaspor ve bu deplasmana baktığımız zaman maça, skora etki edecek hatalar yapıyorsun. 10 kişi kalmış durumda 1-1'i yakalamış takımın. Vida ve Montero ikilisi zaten çok büyük hatalar yaptı. Montero da Beşiktaş'ın oyuncusu değil bana göre. Solak ama çok ağır. Manevrası ve oyun bilgisi yok. Bu oyuncuyu döndürmeyeceksin. 'Buyur, geç kardeşim dedi." ifadelerini kullandı.
Vida'nın mutsuz olduğunu iddia eden Dilmen, oyuncu hakkında özetle şunu dedi:
VIDA; YANLIŞ...
Domagoj Vida 10 üzerinden ya 1'lik ya da 7-8'lik oynuyor Konya ve Gaziantep maçlarındaki 7 golün 5'inde onun hatası var. Vida mutsuz ve bunu performansıyla gösteriyor
"JOSEF İLE BAŞLAMAMAK HANDİKAP"
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Josef de Souza'yı yedek soyundurmasına değinen Dilmen, "Taç atışından Beşiktaş takımı böyle gol yemez. Bu oyuncuyu döndürmeyeceksin. Josef de Souza ile başlanmaması handikaptı. Sergen hoca da bence pişman olmuştur." şeklinde konuştu.
Beşiktaş sol ve sağ bekleri için Dilmen, "Beşiktaş'ın iki çabuk beki var. Orta saha iyi ama savunmacılar öyle bir hata yapıyor ki her şey dağılıyor." dedi.
"GAZİANTEP FK GEREKTİĞİ GİBİ OYNADI"
Gaziantep FK'nın doğru futbol oynadığını savunan Dilmen şu ifadeleri kullandı:
Gaziantep, gerektiği gibi futbol oynadı. Hızlı hücumlar, savunma arkasına atılan toplar ve geride savunma.
Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, arzusuz ve isteksiz bir oyun oynadıklarını söyledi.
Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, maç sırasında kart görmesiyle ilgili, "Ben bir şey söylediğim zaman çarpıtılıyor, bunun için sürekli cezalandırılıyorum. Oyuncularıma da sürekli bağırıyorum ve onları motive etmek için uğraşıyorum. Eğer ben yedek kulübesinde elleri bağlı uyursam takım da uyur." dedi.
THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, Rusya'nın Khimki takımını 83-71 mağlup etti.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Rusya'nın Khimki takımını 83-71 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş karşısında 3-1 kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Beşiktaş'ta 3-1 kaybettikleri Gaziantep FK maçında takımının tek golünü atan Cyle Larin, mücadeleyi değerlendirdi.