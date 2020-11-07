Rıdvan Dilmen: Sergen hoca pişman olmuştur

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Gaziantep FK'ya 3-1 kaybettiği maçı yorumladı. Dilmen, Sergen Yalçın'ın maça Josef de Souza'yla başlamamasına "bence pişman olmuştur" sözleriyle yorumladı.

Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında, Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen de karşılaşmayı NTV'de %100 Futbol'da yorumladı

VIDA VE MONTERO...

Montero'nun Beşiktaş'ın oyuncusunun olamayacağını iddia eden Rıdvan Dilmen, "Vida'yı göz önüne götürelim. Konyaspor ve bu deplasmana baktığımız zaman maça, skora etki edecek hatalar yapıyorsun. 10 kişi kalmış durumda 1-1'i yakalamış takımın. Vida ve Montero ikilisi zaten çok büyük hatalar yaptı. Montero da Beşiktaş'ın oyuncusu değil bana göre. Solak ama çok ağır. Manevrası ve oyun bilgisi yok. Bu oyuncuyu döndürmeyeceksin. 'Buyur, geç kardeşim dedi." ifadelerini kullandı.



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Vida'nın mutsuz olduğunu iddia eden Dilmen, oyuncu hakkında özetle şunu dedi:

VIDA; YANLIŞ...

Domagoj Vida 10 üzerinden ya 1'lik ya da 7-8'lik oynuyor Konya ve Gaziantep maçlarındaki 7 golün 5'inde onun hatası var. Vida mutsuz ve bunu performansıyla gösteriyor

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"JOSEF İLE BAŞLAMAMAK HANDİKAP"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Josef de Souza'yı yedek soyundurmasına değinen Dilmen, "Taç atışından Beşiktaş takımı böyle gol yemez. Bu oyuncuyu döndürmeyeceksin. Josef de Souza ile başlanmaması handikaptı. Sergen hoca da bence pişman olmuştur." şeklinde konuştu.



Beşiktaş sol ve sağ bekleri için Dilmen, "Beşiktaş'ın iki çabuk beki var. Orta saha iyi ama savunmacılar öyle bir hata yapıyor ki her şey dağılıyor." dedi.

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"GAZİANTEP FK GEREKTİĞİ GİBİ OYNADI"

Gaziantep FK'nın doğru futbol oynadığını savunan Dilmen şu ifadeleri kullandı:

Gaziantep, gerektiği gibi futbol oynadı. Hızlı hücumlar, savunma arkasına atılan toplar ve geride savunma.

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