Kartal'a Antep engeli: 3-1

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI | 2-1
1' Gaziantep'te ilk düdük çaldı.
5' Gaziantep FK sağ kanattan köşe vuruşu kullandı. Mirallas'ın kullandığı köşe vuruşunda Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.
7' Beşiktaş'ta Ghezzal'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top kaleci Günay'ın kucağında kaldı.
9' Oğuzhan Özyakup'un sol kanattan ortasında Larin'in kafa vuruşunda top kaleci Günay'da kaldı.
13' Gaziantep FK'de Maxim, Rosier'in müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Maçın hakemi oyunu devam ettirdi.
17' Beşiktaş'ta sağ arka adalesinden sakatlanan Welinton, 17. dakikada yerini Montero'ya bıraktı.
18' Gaziantep FK'de Oğuz'un ceza yayı üzerinden çektiği şutunda top savunmada Montero'dan döndü.
25' Beşiktaş'ta Oğuzhan'ın ceza sahasının sağından çektiği şut savunmadan geri döndü.
32' Mirallas'ın kullandığı köşe vuruşunun ardından Maxim sağ kanattan ortasını yaptı, ön direkte Larin topu uzaklaştırdı.
38' Direkten döndü! Beşiktaş'ta Atiba'nın pasıyla ceza yayında topla buluşan Larin'in plase vuruşunda top direkte patladı.
GOL! 44' Gaziantep FK öne geçti! Dicko'nun çevirdiği topta ceza sahası sol çaprazdan Muhammet Demirci'nin yerden vuruşunda kaleci Ersin'den seken topu Mirellas ağlara gönderdi. Yan hakem golün ardından bayrağı kaldırsa da VAR incelemesinin ardından gol verildi.
İlk yarı sonucu: Gaziantep FK 1-0 Beşiktaş
46' Beşiktaş'ta ikinci yarının başında Mensah ve Josef, Oğuzhan ve Dorukhan'ın yerine oyuna dahil oldu.
53' Josef'in uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Ghezzal kaleci Günay'la karşı karşıya kalmak üzereyken Günay topu son anda taca yolladı.
KIRMIZI KART! 55' Savunma arkasına sarkan Muhammed Demirci, kaleci Ersin Destanoğlu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ersin'e kırmızı kart gösterdi.
57' Beşiktaş'ta Ghezzal yerini kaleci Utku Yuvakuran'a bıraktı.
58' Gaziantep FK'da ceza yayından kazanılan serbest vuruşta Djilobodji'nin vuruşunda top üstten auta gitti.
GOL! 61' Rosier'in sağ kanattan ortasında arka direkte Larin düzgün bir vuruşta topu kaleci Günay'ın solundan ağlara gönderdi.
GOL! 64' Goller peş peşe geliyor! Oğuz Ceylan'ın sağ kanattan ortasında ön direkte topu kontrol eden Muhammet Demirci topu ağlara gönderdi: 2-1.
71' Beşiktaş'ta Cyle Larin'in yerine Güven Yalçın oyuna girdi.
73' Sumudica'nın tercümanı ile Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin sarı kart gördü
82' Gaziantep FK'de sakatlanan Muhammet Demir'in yerine Enver Cenk Şahin oyuna girdi.
90' karşılaşmanın sonuna 8 dakika ilave edildi.
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