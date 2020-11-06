Kartal'a Antep engeli: 3-1

Yukatel Denizlispor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 2 maç ceza alan ve Tahkim Kurulu tarafından cezası 1 maça indirilen Josef de Souza, Gaziantep FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Fener facianın eşiğinden dönmüş: İyi ki transfer etmemişiz

2020-2021 sezonuna tam 18 transfer yaparak giren ve bambaşka bir takım yaratan Fenerbahçe, kadrosuna katmaya çok yaklaştığı ancak transferini bitiremediği bazı yıldızlar için adeta ‘iyi ki transferi gerçekleşmemiş' dedi.