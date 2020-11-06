Cyle Larin: Büyük takımsanız böyle maçları kazanmalısınız

Beşiktaş'ta Cyle Larin, Gaziantep FK karşısında alınan mağlubiyeti değerlendirdi.
Cyle Larin açıklamasında, "Büyük takımsanız böyle maçları kazanmalısınız. Hepimiz daha iyi oynamalıydık. Bugünkü performansımız kabul edilemez. Enerjimiz düşüktü. Hep beraber kötüydük. Hiçbirimiz yüzde 100'ümüzü vermeyince bu sonuç kaçınılmaz oldu." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, arzusuz ve isteksiz bir oyun oynadıklarını söyledi.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş karşısında 3-1 kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Beşiktaş'ta 3-1 kaybettikleri Gaziantep FK maçında takımının tek golünü atan Cyle Larin, mücadeleyi değerlendirdi.
Beşiktaş'ın durumunu değrlendiren Önder Özem, siyah-beyazlıların orta sahasını övdü. Tolga Zengin de Adem Ljajic için "kefilim" ifadesini kullanırken "Ljajic'in de artık toparlanması gerekiyor." dedi.
A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan, Rusya ve Macaristan ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.
Yukatel Denizlispor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 2 maç ceza alan ve Tahkim Kurulu tarafından cezası 1 maça indirilen Josef de Souza, Gaziantep FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu.