Cyle Larin: Büyük takımsanız böyle maçları kazanmalısınız

Beşiktaş'ta 3-1 kaybettikleri Gaziantep FK maçında takımının tek golünü atan Cyle Larin, mücadeleyi değerlendirdi.

Beşiktaş'ta Cyle Larin, Gaziantep FK karşısında alınan mağlubiyeti değerlendirdi.

Cyle Larin açıklamasında, "Büyük takımsanız böyle maçları kazanmalısınız. Hepimiz daha iyi oynamalıydık. Bugünkü performansımız kabul edilemez. Enerjimiz düşüktü. Hep beraber kötüydük. Hiçbirimiz yüzde 100'ümüzü vermeyince bu sonuç kaçınılmaz oldu." ifadelerini kullandı.

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