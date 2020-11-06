  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 06 Kasım 2020 Cuma 22:28
  • |
  • Son Güncelleme:

Cyle Larin: Büyük takımsanız böyle maçları kazanmalısınız

Cyle Larin: Büyük takımsanız böyle maçları kazanmalısınız

Paylaş

Beşiktaş'ta 3-1 kaybettikleri Gaziantep FK maçında takımının tek golünü atan Cyle Larin, mücadeleyi değerlendirdi.

Beşiktaş'ta Cyle Larin, Gaziantep FK karşısında alınan mağlubiyeti değerlendirdi.

Cyle Larin açıklamasında, "Büyük takımsanız böyle maçları kazanmalısınız. Hepimiz daha iyi oynamalıydık. Bugünkü performansımız kabul edilemez. Enerjimiz düşüktü. Hep beraber kötüydük. Hiçbirimiz yüzde 100'ümüzü vermeyince bu sonuç kaçınılmaz oldu." ifadelerini kullandı.

Kartal'a Antep engeli: 3-1

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Kartal'a Antep engeli
Kartal'a Antep engeli

Kartal'a Antep engeli

Önce 'sus' işareti yaptı sonra kartal pozu verdi: Sumudica, Beşiktaşlıları çıldırttı
Önce 'sus' işareti yaptı sonra kartal pozu verdi: Sumudica, Beşiktaşlıları çıldırttı

Önce 'sus' işareti yaptı sonra kartal pozu verdi: Sumudica, Beşiktaşlıları çıldırttı

F.Bahçe Beko, Khimki karşısında zorlanmadı
F.Bahçe Beko, Khimki karşısında zorlanmadı

F.Bahçe Beko, Khimki karşısında zorlanmadı

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

İsteksiz... Arzusuz... Amaçsız...
İsteksiz... Arzusuz... Amaçsız...

İsteksiz... Arzusuz... Amaçsız...

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, arzusuz ve isteksiz bir oyun oynadıklarını söyledi.

'Kevin Mirallas, dünya çapında bir futbolcu'
'Kevin Mirallas, dünya çapında bir futbolcu'

'Kevin Mirallas, dünya çapında bir futbolcu'

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş karşısında 3-1 kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

'Büyük takımsanız böyle maçları kazanmalısınız'
'Büyük takımsanız böyle maçları kazanmalısınız'

'Büyük takımsanız böyle maçları kazanmalısınız'

Beşiktaş'ta 3-1 kaybettikleri Gaziantep FK maçında takımının tek golünü atan Cyle Larin, mücadeleyi değerlendirdi.

Önder Özen'e göre ligin en iyi orta sahası Beşiktaş'ta
Önder Özen'e göre ligin en iyi orta sahası Beşiktaş'ta

Önder Özen'e göre ligin en iyi orta sahası Beşiktaş'ta

Beşiktaş'ın durumunu değrlendiren Önder Özem, siyah-beyazlıların orta sahasını övdü. Tolga Zengin de Adem Ljajic için "kefilim" ifadesini kullanırken "Ljajic'in de artık toparlanması gerekiyor." dedi.

Aday kadro açıklandı
Aday kadro açıklandı

Aday kadro açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan, Rusya ve Macaristan ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

'Saha içinde oyuncu; dışında taraftarım'
'Saha içinde oyuncu; dışında taraftarım'

'Saha içinde oyuncu; dışında taraftarım'

Yukatel Denizlispor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 2 maç ceza alan ve Tahkim Kurulu tarafından cezası 1 maça indirilen Josef de Souza, Gaziantep FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.