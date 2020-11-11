Müthiş maç nefes kesti! 3-3

A Milli Futbol Takımımız, İstanbul Vodafone Park'ta Hırvatistan ile özel maçta karşı karşıya geldi. Gol yağmuruna sahne olan mücadele 3-3 sona erdi. Milli Takım'ın gollerini; Cenk Tosun (P.), Deniz Türüç ve Cengiz Ünder'den atarken, Hırvatlar'ın golleri ise; Budimir, Pasalic ve Brekalo'dan geldi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmalar öncesi İstanbul Beşiktaş Vodafone Park'ta Hırvatistan'ı konuk etti.

Baştan sona nefes kesen mücadeleye sahne olan maç 3-3 sona erdi. Milliler, 23. dakikada Cenk Tosun'un penaltıdan 1-0 öne geçti Hırvatistan, 32. dakikada skoru 1-1 yaptı. Deniz Türüç, 41. dakikada skoru 2-1'e getirirken ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Hırvatlar, 53. dakikada Pasalic ve 56. dakikada Brekalo ile skoru 3-2'ye getirdi. Son sözü Cengiz Ünder, 56. dakikada söyledi: 3-3

Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde 15 ve 18 Kasım tarihlerinde sırasıyla Rusya ve Macaristan ile karşılaşacak.

GÜNEŞ'TEN 9 DEĞİŞİKLİK

Hazırlık maçında Hırvatistan'ı Vodafone Park'ta konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son karşılaşmaya göre ilk 11'de 9 değişikliğe gitti.

Ay-yıldızlı ekibin UEFA Uluslar Ligi'nde son oynadığı Sırbistan maçında ilk 11'de sahaya çıkan Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mahmut Tekdemir, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman ve Burak Yılmaz'ın yerine bu mücadelede, Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Mert Çetin, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Deniz Türüç ve Cenk Tosun ilk 11'de yer aldı.

İki maçta da ilk 11'de yer alan isimler ise Okay Yokuşlu ve Cengiz Ünder oldu.

DÖRT OYUNCU SAKATLIKLARI NEDENİYLE KADRODA YOK



Milli takımda sakatlıkları bulunan 4 isim, maç kadrosunda yer almadı.

Burak Yılmaz, Çağlar Söyüncü, Kenan Karaman ve Mahmut Tekdemir, sakatlıkları sebebiyle Hırvatistan maçının kadrosuna alınmadı.

Pandemi dolayısıyla az sayıda taraftar, A Milli Futbol Takımı'nı yalnız bırakmadı.

KAAN AYHAN VE MERT MÜLDÜR DE KADRODA YOK



İtalyan yerel sağlık makamlarının uyguladığı Kovid-19 kaynaklı prosedürlerin tamamlanmasını beklemeleri gerektiği için milli takım kampına bugün katılan Kaan Ayhan ve Mert Müldür de maç kadrosuna alınmadı.

Kaan ve Mert, İtalya'nın Sassuolo takımında kariyerlerini sürdürüyor.

HIRVATİSTAN'DA VIDA VE MELNJAK İLK 11'DE



Kariyerlerini Türkiye'de sürdüren Hırvatistan Milli Takımı oyuncuları Domagoj Vida ve Dario Melnjak, ay-yıldızlı ekibe karşı ilk 11'de sahaya çıktı.

Beşiktaş forması giyen Vida, Hırvatistan'ın takım kaptanı olarak sahada yer aldı. Çaykur Rizespor'da kariyerini sürdüren Melnjak da sol bekte görev yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında konuk ettiği Hırvatistan karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

22. dakikada Hırvatistan ceza sahası içerisinde Cenk Tosun, Vida'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Slavko Vincic, penaltı noktasını gösterdi. 23'üncü dakikada penaltıyı kullanan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0

32. dakikada Hırvatistan beraberliği yakaladı. Savunmadaki Mert Çetin'in kaptırdığı topla Türkiye ceza sahasına giren Budimir, aşırtma bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1

40. dakikada Türkiye bir kez daha öne geçti. Caner Erkin'in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Deniz Türüç, ceza sahasına girdi. Deniz'in sol çaprazdan yerden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1

44. dakikada Hırvatistan'ın gelişen atağında Rog, Türkiye ceza sahasına yükseltilen topu göğsüyle indirdi. Rog'un indirdiği topa Budimir gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ay-yıldızlı ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI

53. dakikada Hırvatistan bir kez daha beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Brekalo'nun altıpas içine yerden sert gönderdiği topa savunma müdahale edemedi. Ters tarafta boşta kalan Pasalic, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2

56. dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Orsic'in altıpas önüne yaptığı ortada, boş pozisyondaki Brekalo kafayla topu filelerle buluşturdu: 2-3

58. dakikada Türkiye beraberlik golünü attı. Cenk Tosun'un şık topuk pasıyla Hırvatistan ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Cengiz Ünder, ayak içiyle yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 3-3

Karşılaşma, 3-3 sona erdi.

Futbol: Hazırlık maçı

Stat: Vodafone Park



Hakemler: Slavko Vincic, Grega Kordez, Andraz Kovacic (Slovenya)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Mert Çetin (Dk. 46 Yusuf Yazıcı), Caner Erkin (Dk. 46 Ömer Bayram), Dorukhan Toköz (Dk. 54 Merih Demiral), Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü (Dk. 34 Berkay Özcan), Cengiz Ünder (Dk. 77 Efecan Karaca), Deniz Türüç, Cenk Tosun (Dk. 63 Enes Ünal)

Hırvatistan: Sluga, Juranovic, Vida (Dk. 46 Uremovic), Pongracic (Dk. 61 Caleta-Car), Melnjak, Rog, Badelj (Dk. 60 Basic), Brekalo (Dk. 60 Perisic), Pasalic (Dk. 77 Modric), Orsic, Budimir (Dk. 66 Colak)

Goller: Dk. 23 Cenk Tosun (Penaltıdan), Dk. 40 Deniz Türüç, Dk. 58 Cengiz Ünder (Türkiye), Dk. 32 Budimir, Dk. 53 Pasalic, Dk. 56 Brekalo (Hırvatistan)

Sarı kartlar: Dk. 38 Ozan Kabak (Türkiye), Dk. 86 Perisic (Hırvatistan)