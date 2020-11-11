Cenk Tosun, Arda Turan'ı yakaladı

AA

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Vodafone Park'ta konuk ettiği Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı.

Ay-yıldızlı ekibin golleri Cenk Tosun, Deniz Türüç ve Cengiz Ünder'den geldi.

Son hazırlık maçında deplasmanda Almanya ile 3-3 berabere kalan Türkiye, Hırvatistan karşısında da aynı sonuçla sahadan ayrıldı.

Milli takım, UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü Rusya, 18 Kasım Çarşamba günü de deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

Müthiş maç nefes kesti! 3-3

CENK TOSUN, ARDA TURAN'I YAKALADI



A Milli Takım'ın, Hırvatistan karşısındaki ilk golünü penaltıdan atan Cenk Tosun, ay-yıldızlı forma ile 17. golüne ulaştı.

Cenk, A Milli Takım'da en fazla gol atan oyuncular sıralamasında 8. sıradaki Arda Turan ile de gol sayısını eşitledi.

Ay-yıldızlı ekibin diğer gollerini atan futbolculardan Deniz Türüç 7'nci maçında 2'nci, Cengiz Ünder ise 25'inci karşılaşmasında 7'nci kez gol sevinci yaşadı.

ORKUN KÖKÇÜ SAKATLANDI



A Milli Takım'ın, Hırvatistan ile oynadığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan Orkun Kökçü, mücadelenin 32. dakikasında sakatlık geçirdi.

Orkun, kendini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi. Teknik direktör Şenol Güneş, kenara gelen Orkun'un yerine 34. dakikada Berkay Özcan'ı sahaya sürdü.

HIRVATİSTAN İLE 6. BERABERLİK



Ay-yıldızlı ekip, Hırvatistan ile oynadığı 10. maçta 6. kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Geride kalan maçlarda Türkiye'nin 1, Hırvatistan'ın ise 3 galibiyeti bulunuyor.

Altı golün atıldığı mücadele, iki ülke arasındaki en gollü maç olarak da kayıtlara geçti.