Zlatko Dalic: İyi bir maçtı, dostça sona erdi

Dalic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Çok dostane bir maç oldu. Altı gol atıldı. Özellikle bundan memnun kaldığımı söylemek isterim. Memnum olmadığım nokta ise 3 gol yemiş olmamız. Bu 3 golün kendi suçumuz olduğunu düşünüyorum. Defansta bugün zayıftık." ifadelerini kullandı.
Hırvat teknik adam, ikinci yarıya çıkmayan Vida'nın performansının sorulması üzerine ise, "Kendi planımıza göre oyuncularımızı sahaya sürdük. Bir süre oynadı daha sonra değiştirmek istedik. Oyuncu performanslarını daha sonra kendi içimizde değerlendireceğiz." şeklinde konuştu.
Dalic, son olarak kadroya alamadıkları oyuncularının durumunu takip ettiklerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarına göre onlarla ilgili karar vereceklerini belirtti.
Hırvatistan ile oynanan özel maçta 1 gol atan Cenk Tosun, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tosun, "Sekiz ay çok zorlu geçti, A Milli Takım'a golle geri dönmek çok mutlu etti beni." diye konuştu.
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Vodafone Park'ta konuk ettiği Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 19-26 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek başkanlık seçiminde aday olup olmayacağına dair açıklama yaptı. Cengiz, “Yeniden aday olma konusunda şu anda vermiş olduğum bir karar yok” şeklinde konuştu.
SMA hastalığıyla mücadele eden Pamir Pekin için Beşiktaş'ın başlattığı "Bırakmam Seni Pamir" kampanyasında üç büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray bir araya geldi. Geceye Ahmet Nur Çebi ve Ali Koç'un arasında geçen diyalog damga vurdu.
Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı. Bordo-mavililerin yeni Teknik Direktörü Abdullah Avcı ilk antrenmanına çıktı.
Fraport TAV Antalyaspor, yeni teknik direktörü Ersun Yanal ile ilk antrenmanını yaptı.