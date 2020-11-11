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aksam.com.tr
  • 11 Kasım 2020 Çarşamba 23:36
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Şenol Güneş: Sloven hakemler hep böyle

Şenol Güneş: Sloven hakemler hep böyle

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Hırvatistan ile hazırlık maçında 3-3 berabere kalan A Milli Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş maçın ardından konuştu. Keyifli bir maç olduğunu söyleyen Güneş, "Yediğimiz gollerde hatalarımız vardı, attığımız gollerde ise beceri vardı." dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hırvatistan ile oynanan hazırlık maçında oyuncuları görme fırsatı bulduklarını söyledi.

Güneş, 3-3 berabere biten karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bölüm bölüm iyi işler yaptık. Bazı oyuncular öne çıktı." dedi.

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Orkun Kökçü ve Mert Çetin'in maçta sakatlandığını hatırlatan Güneş, "Onları değiştirmek zorunda kaldım. Caner, Cengiz ve Cenk'i düşünüyordum. Cengiz de tendonunda sorun yaşadı. Ciddi bir durumu yok. Orkun ile Mert'in durumuna bakacağız. Cenk'in ne oynayacağı önemliydi. 65 dakika iyi çalıştı." diye konuştu.

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Hazırlık maçında oyuncuların durumunu görme şansı yakaladıklarını vurgulayan Güneş, "İki takım için de iyi bir hazırlık maçı oldu. Göreceğimiz oyuncular vardı. Attığımız gollerdeki beceriler güzel. Yediğimiz gollerdeki hatalar var. Beklerde ve kademelerde sıkıntı çektik. İlk yarıda yediğimiz golü saymıyorum. Rakip elle aldı. Sloven hakemler bize rastlıyor. Bu maçtaki dördüncü hakem Rusya'nın elle gol attığı karşılaşmayı yönetmişti." ifadelerini kullandı.

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Hırvatistan ile oynanan özel maçta 1 gol atan Cenk Tosun, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tosun, "Sekiz ay çok zorlu geçti, A Milli Takım'a golle geri dönmek çok mutlu etti beni." diye konuştu.

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A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Vodafone Park'ta konuk ettiği Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı.

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