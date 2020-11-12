Domagoj Vida'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Hırvatistan Futbol Federasyonu, Türkiye ile oynanan ve 3-3 sona eren özel maçta 45 dakika forma giyen Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
İSTANBUL'DA KALACAK
Hırvatistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada "Domagoj Vida ve bazı futbolcuların korona testleri pozitif çıktı. Vida, İstanbul'da izolasyon altında kalacak." ifadelerine yer verildi.
Hırvatistan Futbol Federasyonu, Türkiye maçı için alınan örneklerin Pazartesi günü, İsveç maçı için örneklerin ise bu sabah alındığını belirterek resmi prosedürlere uygun hareket edildiğini duyurdu.
Hırvatistan ile oynanan özel maçta 1 gol atan Cenk Tosun, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tosun, "Sekiz ay çok zorlu geçti, A Milli Takım'a golle geri dönmek çok mutlu etti beni." diye konuştu.
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