Domagoj Vida'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Cenk Tosun'dan Vodafone Park mesajı Cenk Tosun'dan Vodafone Park mesajı Hırvatistan ile oynanan özel maçta 1 gol atan Cenk Tosun, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tosun, "Sekiz ay çok zorlu geçti, A Milli Takım'a golle geri dönmek çok mutlu etti beni." diye konuştu.

Cenk Tosun, Arda Turan'ı yakaladı Cenk Tosun, Arda Turan'ı yakaladı A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Vodafone Park'ta konuk ettiği Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı.

Ve Mustafa Cengiz açıkladı! Başkan adayı olacak mı? Ve Mustafa Cengiz açıkladı! Başkan adayı olacak mı? Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 19-26 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek başkanlık seçiminde aday olup olmayacağına dair açıklama yaptı. Cengiz, “Yeniden aday olma konusunda şu anda vermiş olduğum bir karar yok” şeklinde konuştu.

'Pamir için Beşiktaş forması giyerim' 'Pamir için Beşiktaş forması giyerim' SMA hastalığıyla mücadele eden Pamir Pekin için Beşiktaş'ın başlattığı "Bırakmam Seni Pamir" kampanyasında üç büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray bir araya geldi. Geceye Ahmet Nur Çebi ve Ali Koç'un arasında geçen diyalog damga vurdu.

Avcı, Trabzonspor'la ilk antrenmanına çıktı Avcı, Trabzonspor'la ilk antrenmanına çıktı Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı. Bordo-mavililerin yeni Teknik Direktörü Abdullah Avcı ilk antrenmanına çıktı.