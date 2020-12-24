Küllerinden doğan Milan'da Hakan Çalhanoğlu fırtınası

İtalya’da Milan fırtınası devam ediyor. Kırmızı siyahlılar, uzun süre sonra lige iyi bir başlangıç yaparken, 14 maçta topladığı 34 puanla lider durumda bulunuyor. Milano ekibi, Avrupa’nın büyük liglerinde namağlup tek takım konumunda.
HAKAN, TAKIMINI SIRTLAMAYA DEVAM EDİYOR
Milan’ın bu performansında kilit isimlerden biri de Hakan Çalhanoğlu oldu. Milli yıldız son olarak takımının Lazio’yu 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada bir gol ve bir asistle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. İtalyan basınında da övgüler alan Hakan için, "Tatlı bir Türk tarzı. 10 numarayı ve başrolü hak ediyor" ifadeleri kullanıldı.
MILAN’IN EN GOLCÜ 2’NCİ İSMİ, ASİST SAYISINDA ZİRVEDE
Bunun yanında sezon başından beri iyi bir performans ortaya koyan Hakan Çalhanoğlu, şu ana kadar forma giydiği 20 karşılaşmada 7 gol atıp, 7 de asist yaptı ve takımın asist lideri konumuna geldi. Milli futbolcu ayrıca Ibrahimovic’in ardından da takımın en golcü ismi.
DEV KULÜPLERİN RADARINA GİRDİ
Sezon sonunda Milan ile sözleşmesi sona erecek Hakan Çalhanoğlu, şimdiden dev kulüplerin radarına girmiş durumda. Avrupa’nın önde gelen liglerinden 4 takımın sezon sonunda Hakan Çalhanoğlu’nu kadrosuna katmak için çalışmalarına şimdiden başladığı biliniyor. Bu takımlardan birisi aynı ligde yer alan Juventus. Siyah beyazlılar Hakan’ı transfer ederek o bölgedeki açığını kapatmak istiyor. Hakan için diğer teklif ise Premier Lig’den. İngiliz ekibi Manchester United da Hakan Çalhanoğlu transferiyle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Transferde her dönem hareketli günler geçiren Kırmızı Şeytanlar da Hakan Çalhanoğlu için nabız yokluyor. Sezonu Milan formasıyla tamamlaması beklenen Çalhanoğlu’na teklif yapması beklenen 2 takım ise gizliliğini koruyor.
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DETAY
• Maçın 15. dakikasında Gustavo'nun Hasan Ali Kaldırım'a yaptığı ve VAR'da bulunan Cüneyt Çakır ve hakem yorumcuları başta olmak üzere kırmızı kart beklenen pozisyonda sarı kart gösterdi.
• Dakikalar 69'u gösterdiğinde yine sahneye çıkan Bahattin Şimşek, Skrtel'in rakibine yaptığı harekette Rafael'e kart gösterdi. Pozisyona itiraz eden Rafael 2. sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
• Karara itiraz eden Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk da mücadelenin yıldızı hakem Bahattin Şimşek'ten nasibi aldı ve kırmızı kartla tribüne gönderildi.
• Bahattin Şimşek son olarak Başakşehirli İrfan Can Kahveci'yi de üst üste gösterdiği sarı kartlar sonrası kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da göz kamaştırmaya devam ediyor. Gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren milli futbolcu için Avrupa'nın dev kulüpleri de transfer yarışında. Sezonu Milan'da tamamlamak isteyen Hakan Çalhanoğlu için Juventus ve Manchester United'ın şimdiden nabız yokladığı öğrenilirken, diğer 2 büyük kulübün kim olduğu gizliliğini koruyor.
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