Kevin N'Koudou İngiltere'ye

Tottenham’dan alınan 25 yaşındaki Fransız oyuncu İngiltere Championship takımlarından QPR ile görüşüyor. Transferin hafta sonuna kadar sonuçlanması bekleniyor.
Trabzonspor'un yeni golcüsü Benik Afobe, Yeni Malatya maçında attığı 2 golle İngiliz basınına konu oldu.
Fenerbahçelilerin, yıldız golcü Edinson Cavani'ye sosyal medyadan yaptıkları "Come to Fenerbahçe" çağrısı, Brezilya basınında haber oldu.
Beşiktaş'ta gönderilmek istenen 5 futbolcu var ve hiçbiri gitmeyi kabul etmiyor.
Galatasaray'ın kaptanı, yıldız futbolcu Arda Turan'ın İskoç devi Rangers'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de 7 futbolcu topun ağzında. Aralarında indirime yanaşmayan Serdar Aziz de var.
Galatasaray'ın yıldız forveti Radamel Falcao'nun Fenerbahçe derbisindeki etkisiz performansı Kolombiya basınında da gündem oldu.