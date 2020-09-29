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aksam.com.tr
  • 29 Eylül 2020 Salı 08:00
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Beşiktaş'ta 5 maç 5 yanlış

Beşiktaş'ta 5 maç 5 yanlış

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AKŞAM

Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor deplasmanındaki hezimetin nedenlerini sorguluyor: 1-Golcü transferindeki yanlış politika. 2- Kanat forvet yetersizliği. 3- Yüksek maaşlar nedeniyle tartışma konusu olan ve küstürülen yıldızlar. 4- Trabzonspor galibiyetiyle örtbas edilen eksiklikler. 5- Teknik yönetimdeki problemler...

İttifak Holding Konyaspor deplasmanında alınan 4-1’lik yenilgi, Beşiktaş’ta her şeyin sorgulanmasını da gündeme getirdi. Taraftarlar, Başkan Ahmet Nur Çebi’yi ‘Yetersiz başkan’ diye hedefe oturturken, spor kamuoyu da problemleri masaya yatırdı. Ortaya çıkan tablo, sorunların sadece başkandan değil, birçok nedenden kaynaklandığını gösteriyor. İşte 5 başlık altında toplanan o problemler:

1- Sezon bitiminde Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mohamed Elneny ve Victor Ruiz gibi doğrudan onbir oynayan beş oyuncu takımdan ayrıldı. Birinci öncelik olması gereken santrfor transferi sona bırakıldı. Aynı şekilde sağ bek transferi de bir türlü gerçekleştirilemedi.

2- Geçen sezonun en belirgin yetersizliklerinden biri olan kanat forvet transferi hiçbir şekilde yapılmadı. Sağ kanat yine Lens ve Boyd’a kalırken, alternatif olarak genç Atakan ve Gökhan Töre alındı.

3- Yüksek maaşları sebebiyle gönderilmek istendiği açıkça ilan edilen Vida-Ljajic-Lens üçlüsüyle hiçbir şekilde uzlaşma sağlanamadı. Tartışmalar sahaya yansıdı.

1995'ten beri en kötü Beşiktaş

4- Sezonun ilk maçında deplasmanda Trabzonspor karşı alınan 3-1’lik galibiyet, eksiklerin ertelenmesinde rol oynadı. Antalya ve Rio Ave maçlarında hissedilen ve Konya’da doruğa çıkan oyundaki düşüşe önlem alınamadı.

5- Fizik kondisyonun yanı sıra futbolcuların da itiraf ettiği ‘rakibi küçümseme ve konsantrasyon eksikliği’ Siyah-Beyazlılar’da belki de en önemli sorunlardan biri. Buna bir de maddi problemler eklenince sorunlar daha da ağırlaştı.

Beşiktaş'ta ayrılık krizi

LİG İÇİN ZAMAN VAR

Beşiktaş, Avrupa kupalarına erken veda etse de ligin 3’üncü haftası olduğundan dolayı ilerisi için karamsar bir tablo henüz söz konusu değil. Transferin bitmesine 7 gün kala sağ bek ve bir santrfor transferinin daha yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Beşiktaş’ta ayrıca kanat forvet transferi de büyük ihtimalle değerlendirilecek bir konu olacak. 

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