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aksam.com.tr
  • 29 Eylül 2020 Salı 08:00
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1995'ten beri en kötü Beşiktaş

1995'ten beri en kötü Beşiktaş

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AKŞAM

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 6 gol yiyen Beşiktaş, 1994- 1995'ten beri sezona en kötü savunmayla başladı.

Siyah-Beyazlı ekip, bu sezon oynadığı 5 resmi karşılaşmada da rakiplerin gollerine engel olamadı. Sergen Yalçın yönetiminde geçen sezonki 15 maçta 14 gol yiyerek 0,9 ortalamada kalan Beşiktaş, bu sezon 5 resmi maçta kalesinde 10 gol gördü ve bu oran 2’ye çıktı. 

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