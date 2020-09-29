Beşiktaş'ta ayrılık krizi

AKŞAM

Beşiktaş'ta gönderilmek istenen 5 futbolcu var ve hiçbiri gitmeyi kabul etmiyor.

Beşiktaş, 5 futbolcuyla yolları ayırmanın planlarını yaparken, bu isimlerin gitmeye yanaşmaması yönetimi kara kara düşündürüyor.

Vida ve Ljajic takımda kalırken, Lens, Mirin ve Douglas kadro dışı. Bu futbolcuların gitmemeleri halinde ya sözleşmeleri tek taraflı feshedilecek ya da dondurulacak. Çünkü kadroda 15 yabancı bulunuyor. Bu da kulübe hesapta olmayan bir mali yük getirecek.

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