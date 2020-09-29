Beşiktaş'ta ayrılık krizi

Beşiktaş, 5 futbolcuyla yolları ayırmanın planlarını yaparken, bu isimlerin gitmeye yanaşmaması yönetimi kara kara düşündürüyor.
Vida ve Ljajic takımda kalırken, Lens, Mirin ve Douglas kadro dışı. Bu futbolcuların gitmemeleri halinde ya sözleşmeleri tek taraflı feshedilecek ya da dondurulacak. Çünkü kadroda 15 yabancı bulunuyor. Bu da kulübe hesapta olmayan bir mali yük getirecek.
Papiss Cisse, Fenerbahçe ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.
Almanya Süper Kupa maçında Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup eden Bayern Münih kupayı müzesine götürdü.
Samatta'dan sonra Papiss Cisse'yi de kadrosuna katarak forvet defterini kapayan Fenerbahçe'de sıra geldi kanat transferine. Diego Perotti ve Edin Visca'yla ilgilenen Sarı-Lacivertlilerin gündemine giren son isimse Philip Zinckernagel oldu. Fenerbahçe, Bodo Glimt ile 19 maçta 14 gol 17 asistlik inanılmaz bir performans sergileyen 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun fiyatını sordu.
Younes Belhanda, Galatasaray'ın uzun süredir kendisine yaptığı baskıya daha fazla dayanamayarak eski takımı Nice'ten gelen teklifi kabul etti. Sarı-Kırmızılılar ise 7 milyon euroluk teklifi yukarı çekmeyi planlıyor.
Fenerbahçeli futbolcu Zanka'ya eski takımı FC Kopenhag talip oldu. Danimarka ekibinin önümüzdeki günlerde Zanka için hamle yapacağı ifade edildi.
İtalya Serie A'nın 2. haftasında Inter, Benevento'ya konuk oldu.