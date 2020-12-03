İrfan Can Kahveci: Hat-trick yapmasaydım da kazansaydık

Başakşehir'de RB Leipzig'e 4-3 yenildikleri maçta harika 3 golle hat-trick yapan İrfan Can Kahveci, karşılaşma sonrasında konuştu.
Kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyleyen İrfan Can, "İlk hat-trickim Şampiyonlar Ligi'ne nasip oldu. Gerçekten çok zorlu bir grup şansımıza çıktı, yine de kıran kırana bir mücadele verdik. Bu maçta gruptan çıkma umutlarını sürdürmek istiyorduk. Keşke hat-trick yapmasaydım da kazansaydık, üzgünüm." dedi.
Yedikleri 4. golün nedeni sorulan yıldız oyuncu, "3-3'ken kazanmak için öne çıktık, rakipte de kaliteli ayaklar var, şansı değerlendiriyorlar. Onlar da şansını değerlendirdi." cevabını verdi.
Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 4-3 yenen Leipzig'in teknik direktörü Julian Nagelsmann, son dakika golüyle çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başkan Nihat Özdemir'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
RB Leipzig'in Medipol Başakşehir karşısında galibiyet golünü atan Alexander Sörloth, maçın ardından konuştu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir'in, RB Leipzig'e 4-3 kaybettiği maçta hat-trick yapan İrfan Can Kahveci, Devler Ligi'nde Tuncay Şanlı ve Burak Yılmaz'dan sonra bir maçta Türk takımları adına 3 gol atan üçüncü futbolcu oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 kaybeden Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında evindeki 7. yenilgisini almış oldu.
Medipol Başakşehir'in deneyimli stoperi Martin Skrtel, kariyerinde Avrupa kupalarındaki 100. maçına RB Leipzig karşısında çıktı.