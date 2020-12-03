Julian Nagelsmann: İstanbul trafiğini tecrübe ettik

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Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 4-3 yenen Leipzig'in teknik direktörü Julian Nagelsmann, son dakika golüyle çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Nagelsmann, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında, "Genel olarak ilk yarı istediğimiz gibi gitse de sonuç itibarıyla ilk yarıda sadece 1 farkla öndeydik. Özellikle ilk 7 dakikada oldukça fazla şansı harcadık. İkinci yarıda peş peşe gelen goller bir anda maçın seyrini değiştirdi. Amacımız sürekli olarak pres yapmaktı, ikinci yarıda yorgun düştük ve bunu çok iyi yapamadık. Maç bir anda 3-3'e geldi. Sonrasında oyuncularımız tekrar maçın heyecanlanmasıyla birlikte kendilerine inandı ve son dakika golüyle 4-3 kazandık. Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu." ifadelerini kullandı.

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33 yaşındaki Alman teknik adam, ikinci yarıda oyuna giren ve galibiyet golünü atan Alexander Sörloth'un performansıyla ilgili olarak ise, "Sörloth'a bugün şans verdik, 25 dakika gibi bir süre tanıdık. Sörloth, kendisi ve takım adına çok önemli bir gol attı. Son haftalarda yaşadığı zorluklardan sonra bu gol de onu rahatlatmıştır diye düşünüyorum. Sörloth çok önemli bir gol attı." değerlendirmesinde bulundu.

Nagelsmann, Kevin Kampl'ın ilk yarı sonunda oyundan çıkmasıyla ilgili gelen bir soruya ise, "İlk yarının sonunda soyunma odasında beliyle ilgili sıkıntısı vardı. Biz de daha fazla risk almadık ve oyundan çıkardık." yanıtını verdi.

Leipzig Teknik Direktörü, "Manchester United-Paris Saint-Germain maçını oyuncularla birlikte izleyecek misiniz?" sorusunu ise, "Galip geldiğimiz için öz güvenimiz daha da fazla. Bir sonraki maça daha motive çıkacağız. İstanbul trafiğinde tecrübe ettiğimiz olumsuz şeyler oldu. Tahmin ediyorum biz otele varana kadar maç çoktan bitmiş olur. Herkes kendi telefonundan maçı izleyebilir." şeklinde yanıtladı.

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Nagelsmann, göbekten gelinen pozisyonlarda goller yemelerinin hatırlatılması üzerine, "Genel anlamda defansta iyiydik. Bazen çok fazla alan bırakabiliyoruz, bunun sebebi de çok fazla kanatlara oyuncu yığdığımız için göbek boş kalabiliyor. Göbekten geldiklerinde kaleyi hedef alabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

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