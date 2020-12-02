Alexander Sörloth: Türkiye'yi özlüyorum

RB Leipzig'in Medipol Başakşehir'i 4-3 mağlup ettiği maçta 90+2. dakikada galibiyet golünü atan Alexander Sörloth, karşılaşmanın ardından konuştu.
Bu sezon 11. maçında ilk golünü atmanın sevincini yaşayan Norveçli oyuncu, "Takımım kazandığı için mutluyum. Benim için önemli bir gol, ilk golüm ve üzerimden bir baskı kalkmış oldu." ifadelerini kullandı.
Türkiye'yi özlediğini belirten Sörloth, "Türkiye'den her gün çok mesaj alıyorum. Trabzonspor taraftarları beni destekliyor ve benim için bunun anlamı çok büyük. Türkiye'yi bazen çok özlüyorum. Türk taraftarlarla özel bir ilişkim vardı, şimdi Almanya'dayım ve buna odaklanıyorum." dedi.
Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 4-3 yenen Leipzig'in teknik direktörü Julian Nagelsmann, son dakika golüyle çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başkan Nihat Özdemir'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
RB Leipzig'in Medipol Başakşehir karşısında galibiyet golünü atan Alexander Sörloth, maçın ardından konuştu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir'in, RB Leipzig'e 4-3 kaybettiği maçta hat-trick yapan İrfan Can Kahveci, Devler Ligi'nde Tuncay Şanlı ve Burak Yılmaz'dan sonra bir maçta Türk takımları adına 3 gol atan üçüncü futbolcu oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 kaybeden Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında evindeki 7. yenilgisini almış oldu.
Medipol Başakşehir'in deneyimli stoperi Martin Skrtel, kariyerinde Avrupa kupalarındaki 100. maçına RB Leipzig karşısında çıktı.