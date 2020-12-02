Son dakika haberi: İrfan Can'ın çabası yetmedi! 3-4

AKŞAM

UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu 5. maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir, Red Bull Leipzig'e evinde 4-3 mağlup oldu. Baştan sona heyecan fırtınasına sahne olan mücadelede perdeyi 26. dakikada Poulsen açtı, Leipzig 42'de skoru 2-0'a getirdi. Tam ilk yarı böyle bitecek derken İrfan Can Kahveci, 45+2'de farkı 1'e indirdi. İkinci yarıda konuk ekip 66. dakikada Olmo ile farkı yeniden ikiye çıkarırken 72'de İrfan Can bir kez daha sahne aldı. 85. dakikada kendisinin maçtaki üçüncü golünü atıp bizi de umutlandırırken son sözü 90+3'te eski dost Alexander Sörloth söyledi: 3-4

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında Alman ekibi Leipzig’e 4-3 mağlup oldu.

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR 3-4 RB LEIPZIG

26' Poulsen



43' Mukiele

45+3' İrfan Can Kahveci

66' Olmo

72' İrfan Can Kahveci



85' İrfan Can Kahveci

90+2' Sörloth

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Fatih Terim Stadı'nda mücadele başladı.



3' Leipzig çok tehlikeli geldi. Ceza alanı içinde Forsberg bomboş kaldı. Penaltı noktası üzerinden vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

26' Leipzig, Poulsen'in golüyle 1-0 öne geçti! Sabitzer'in ceza yayı üzerinden çektiği şut önce Skrtel'e, ardından Poulsen'e çarptı ve kaleci Mert'i kontrpiyede bırakarak ağlarla buluştu.

31' Başakşehir'de birbirleriyle çarpışan Skrtel ve Bolingoli yerden kalkamadı. Maçın hakemi oyunu durdurup sağlık görevlilerini sahaya davet etti. Skrtel'in durumu iyi ancak Bolingoli oyuna devam edemeyecek.

43' Mukiele'nin golüyle Leipzig 2-0 öne geçti.

45+3' Temsilcimiz Başakşehir, İrfan Can'ın golüyle farkı 1'e indirdi! Şimdi skor 2-1

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

55' Başakşehir tehlikeli geldi! Chadli'nin sol kanattan arka direğe pasında Visca müsait pozisyonda topu üstten auta yolladı! Çok net bir fırsattan yararlanamadık!

60' Leipzig'den üst üste ataklar geliyor! Mukiele'nin sağ kanattan kale önünde pasında Forsberg yakın mesafeden topu auta yolladı! Derin bir nefes aldık!

66' Leipzig, Olmo'nun golüyle 3-1 öne geçti.

72' Başakşehir'de İrfan Can Kahveci topu ağlara yolladı! Fark yeniden 1'e indi: 3-2!

GOOOOOL! İrfan Can Kahveci frikikten topu ağlara yolladı! Skor 3-3 oldu! Sol ayakla sağ çaprazdan müthiş bir vuruş çıkaran İrfan Can'ın şutu üst direğe çarpıp ağlarla buluştu!

Maalesef top ağlarımızda! Sörloth'un golüyle Leipzig 4-3 öne geçti!

Karşılaşma Leipzig'in 4-3'lük galibiyetiyle sona erdi.

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR-LEIPZIG MAÇINDAN NOTLAR



UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci haftasında Leipzig'i konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, grupta oynadıkları Manchester United maçının ilk 11'ine göre iki değişiklik yaptı.

Okan Buruk, Manchester United'a 4-1 yenildikleri maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü Alexandru Epureanu'nun yerine Carlos Ponck, Nacer Chadli'nin yerine de Fredrik Gulbrandsen'e ilk 11'de şans verdi.

Buruk, zorlu mücadelede ilk 11'ini, Mert Günok, Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Visca, Deniz Türüç, Gulbrandsen ve Demba Ba'dan oluşturdu.

CRIVELLI MEHMET TOPAL VE ALEKSIC MAÇ KADROSUNDA



Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlıkları geçen Enzo Crivelli ve Mehmet Topal ile Kovid-19'u atlatan Danijel Aleksic de maç kadrosunda yer aldı. Üç oyuncu da yedekler arasında forma şansı bekledi.

İstanbul ekibinde tek eksik ise tedavisi devam eden Brezilyalı oyuncu Junior Caiçara oldu.

MARTIN SKRTEL, AVRUPA KUPALARINDA 100. MAÇINA ÇIKTI



Medipol Başakşehir'in deneyimli savunma oyuncusu Martin Skrtel, Leipzig karşısında kariyerindeki 100. Avrupa kupası maçına çıktı.

Slovak oyuncu, bugüne kadar çıktığı 99 Avrupa kupası maçında 1 kez gol sevinci yaşadı.