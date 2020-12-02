İrfan Can Kahveci, tarihe geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci hafta maçında Başakşehir, evinde Alman ekibi RB Leipzig’e 4-3 mağlup oldu. Bu müsabakada turuncu-lacivertlilerin gollerini atan başarılı futbolcu İrfan Can Kahveci, adını Türk futbol tarihine yazdırdı. İrfan, Tuncay Şanlı ve Burak Yılmaz’dan sonra Şampiyonlar Ligi’nde bir maçta Türk takımları lehine 3 gol atan üçüncü oyuncu olmayı başardı.
Tuncay Şanlı, Fenerbahçe’yle 2014’te Manchester United ağlarını 3 defa sarsarken, Burak Yılmaz da Galatasaray forması altında 2012’de Cluj deplasmanında 3 gol atmayı başarmıştı.
Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 4-3 yenen Leipzig'in teknik direktörü Julian Nagelsmann, son dakika golüyle çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başkan Nihat Özdemir'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
RB Leipzig'in Medipol Başakşehir karşısında galibiyet golünü atan Alexander Sörloth, maçın ardından konuştu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir'in, RB Leipzig'e 4-3 kaybettiği maçta hat-trick yapan İrfan Can Kahveci, Devler Ligi'nde Tuncay Şanlı ve Burak Yılmaz'dan sonra bir maçta Türk takımları adına 3 gol atan üçüncü futbolcu oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 kaybeden Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında evindeki 7. yenilgisini almış oldu.
Medipol Başakşehir'in deneyimli stoperi Martin Skrtel, kariyerinde Avrupa kupalarındaki 100. maçına RB Leipzig karşısında çıktı.