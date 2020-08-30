  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 30 Ağustos 2020 Pazar 18:20
  • |
  • Son Güncelleme:

Halil Akbunar'a karşılık para + Martin Linnes

Halil Akbunar'a karşılık para + Martin Linnes

Paylaş

Galatasaray'ın talip olduğu Göztepeli Halil Akbunar'a İzmir temsilcisinin cevabı belli oldu: Martin Linnes artı para.

Yeni sezon öncesi bol alternatifli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Halil Akbunar'a talip oldu.

Yeni Asır'ın haberine göre, Göztepe altyapısından yetişen ve özellikle Süper Lig'deki performansıyla transferin en çok aranılan isimlerinden biri olan Halil Akbunar'a Galatasaray talip oldu. Cim-Bom'un teknik patronu Fatih Terim bir süredir gelişimini takip ettiği Halil'in alınması için yönetime rapor verdi.

Ezeli rakiplerin Giuliano savaşı! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye baskın...

ŞİMDİ GÖZLER CİMBOM'DA

Bu gelişme üzerine İstanbul ekibi 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Göztepe Kulübü'nün kapısını çaldı. Sarı-kırmızılı ekiple sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Halil için teklifini ileten Galatasaray takas önerisiyle yanıt aldı.

Göz-Göz, bu transfere karşılık Cim- Bom'un sağ bek oyuncusu Martin Linnes'i istedi. Sarıkırmızılı ekip, Norveçli 28 yaşındaki futbolcunun yanı sıra Halil'in bonservisi için bir miktar da para talep etti.

Galatasaray bu talep sonrası düşünmek için süre isterken kulüpler transfer için önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Süper Lig'de yılın takası: 'Ver Deniz'i al Feghouli'yi'

GÖZTEPE'DE YETİŞTİ

Göztepe A-2 takımına Antalyaspor'dan transfer edilen Halil Akbunar, sarı-kırmızılı ekipte 8 sezondur oynuyor. Bir sezon Elazığ'a kiralanan futbolcu daha sonra Göz-Göz'ün Süper Lig'e çıkmasında önemli bir rol oynadı. Taraftarın en sevdiği isimlerin başında gelen Halil için, "Göztepe'nin çocuğu" yakıştırması yapılırken futbolcunun Galatasaray'a transferi merak konusu oldu.

Mbaye Diagne'yi durdurabilene aşk olsun! Arda Turan detayı...

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

F.Bahçe'nin anlaştığı Eran Zahavi'de kötü haber geldi
F.Bahçe'nin anlaştığı Eran Zahavi'de kötü haber geldi

F.Bahçe'nin anlaştığı Eran Zahavi'de kötü haber geldi

Ezeli rakiplerin Giuliano savaşı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye baskın...
Ezeli rakiplerin Giuliano savaşı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye baskın...

Ezeli rakiplerin Giuliano savaşı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye baskın...

Süper Lig'de yılın takası: 'Ver Deniz'i al Soso'yu'
Süper Lig'de yılın takası: 'Ver Deniz'i al Soso'yu'

Süper Lig'de yılın takası: 'Ver Deniz'i al Soso'yu'

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

SPOR GÜNDEMİ

F.Bahçe, Visca'yı böyle bitirdi! Kontrat avantajını kullandı, anlaşmayı yaptı
F.Bahçe, Visca'yı böyle bitirdi! Kontrat avantajını kullandı, anlaşmayı yaptı

F.Bahçe, Visca'yı böyle bitirdi! Kontrat avantajını kullandı, anlaşmayı yaptı

Transfer döneminin şampiyonu Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmak üzere... Edin Visca transferini sonuçlandırmak için Medipol Başakşehir'le pazarlık masasına oturan sarı-lacivertliler, Bosnalı yıldızın kontratının bitmesine bir yıl kalmasının avantajını kullandı ve 30 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla anlaştı.

Gazi Koşusu'nun galibi 'Call To Victory' oldu
Gazi Koşusu'nun galibi 'Call To Victory' oldu

Gazi Koşusu'nun galibi 'Call To Victory' oldu

94. Gazi Koşusu bugün 17.15'te başlayacak

Halil Akbunar'a karşılık para + Martin Linnes
Halil Akbunar'a karşılık para + Martin Linnes

Halil Akbunar'a karşılık para + Martin Linnes

Galatasaray'ın talip olduğu Göztepeli Halil Akbunar'a İzmir temsilcisinin cevabı belli oldu: Martin Linnes artı para.

Marcao, Newcastle United yolcusu
Marcao, Newcastle United yolcusu

Marcao, Newcastle United yolcusu

Galatasaray Brezilyalı stoperi Marcao yuvadan uçuyor. 24 yaşındaki futbolcuya Newcastle United talip oldu.

Diagne'yi durdurabilene aşk olsun! Arda Turan detayı...
Diagne'yi durdurabilene aşk olsun! Arda Turan detayı...

Diagne'yi durdurabilene aşk olsun! Arda Turan detayı...

1 yıllık Belçika macerasının ardından Galatasaray' geri dönen Mbaye Diagne, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarındaki hırsıyla göz dolduruyor... Öte yandan golcü futbolcunun, Arda Turan'la olan diyaloğu da dikkat çekiyor.

Leipzig, Sörloth'ta kararlı
Leipzig, Sörloth'ta kararlı

Leipzig, Sörloth'ta kararlı

Bundesliga kulübü RB Leipzig, Alexander Sörloth'u transfer etmekte kararlı... Alman ekibi, Trabzonspor'la yeniden masaya oturarak teklifini yukarı çekecek.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.