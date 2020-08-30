Halil Akbunar'a karşılık para + Martin Linnes

Galatasaray'ın talip olduğu Göztepeli Halil Akbunar'a İzmir temsilcisinin cevabı belli oldu: Martin Linnes artı para.

Yeni sezon öncesi bol alternatifli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Halil Akbunar'a talip oldu.

Yeni Asır'ın haberine göre, Göztepe altyapısından yetişen ve özellikle Süper Lig'deki performansıyla transferin en çok aranılan isimlerinden biri olan Halil Akbunar'a Galatasaray talip oldu. Cim-Bom'un teknik patronu Fatih Terim bir süredir gelişimini takip ettiği Halil'in alınması için yönetime rapor verdi.

Ezeli rakiplerin Giuliano savaşı! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye baskın...

ŞİMDİ GÖZLER CİMBOM'DA

Bu gelişme üzerine İstanbul ekibi 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Göztepe Kulübü'nün kapısını çaldı. Sarı-kırmızılı ekiple sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Halil için teklifini ileten Galatasaray takas önerisiyle yanıt aldı.

Göz-Göz, bu transfere karşılık Cim- Bom'un sağ bek oyuncusu Martin Linnes'i istedi. Sarıkırmızılı ekip, Norveçli 28 yaşındaki futbolcunun yanı sıra Halil'in bonservisi için bir miktar da para talep etti.

Galatasaray bu talep sonrası düşünmek için süre isterken kulüpler transfer için önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Süper Lig'de yılın takası: 'Ver Deniz'i al Feghouli'yi'

GÖZTEPE'DE YETİŞTİ

Göztepe A-2 takımına Antalyaspor'dan transfer edilen Halil Akbunar, sarı-kırmızılı ekipte 8 sezondur oynuyor. Bir sezon Elazığ'a kiralanan futbolcu daha sonra Göz-Göz'ün Süper Lig'e çıkmasında önemli bir rol oynadı. Taraftarın en sevdiği isimlerin başında gelen Halil için, "Göztepe'nin çocuğu" yakıştırması yapılırken futbolcunun Galatasaray'a transferi merak konusu oldu.

Mbaye Diagne'yi durdurabilene aşk olsun! Arda Turan detayı...