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aksam.com.tr
  • 28 Ekim 2020 Çarşamba 10:17
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Galatasaray'da sorunlar çözüldü, erken seçim rafa kalktı

Galatasaray'da sorunlar çözüldü, erken seçim rafa kalktı

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Galatasaray'da sorunlar çözüme kavuşturuldu. "Bu yol şampiyonluk yolu" mottosuyla beyaz bir sayfa açıldı. Takımın şampiyonluk yolunda olumsuz etkilenmemesi adına da seçim rafa kalktı.

Galatasaray'da yönetim ile Fatih Terim arasındaki kriz tatlıya bağlandı. Pazartesi günü yapılan ani toplantıda zaman zaman sinirler gerilse ve masa devrilse de iki taraf da Galatasaray'ın menfaatlerini düşünerek fedakarlık yaptı ve ortak noktada buluştu.

Son olarak yönetim ile arasındaki krizi "Her şey yolunda..." diye bitiren tecrübeli teknik adamın, Başkan Mustafa Cengiz'le yaptığı toplantının detayları yönetimin attığı "Bu yol şampiyonluk yolu"nda gizlendi. Peki toplantıda 'sulh' sağlandıktan sonra hangi konular konuşuldu.

PROBLEMLER MASAYA YATIRILDI

SABAH'ın haberine göre, Transfer yapılmaması, Belhanda ve Feghouli'nin indirim yapmaması, Falcao'nun aldığı yüksek ücret, Diagne'nin kendine gelememesi, kaleci sorunu, transferi izni verilmeyen Marcao'nun performansı, Babel sorunu masaya yatırıldı.

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ASILSIZ İDDİALAR MASAYA YATIRILDI

Yönetimin Terim'i göndereceği iddiası, Terim'in istifa edeceği dedikoduları, Yönetim içinde Terim'in gönderilmesini isteyen yöneticilerin olduğu iddiası...

TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK

Şampiyonluk için erken seçim yapılmayacak. Olağan tarihinde, Mayıs'ta yapılacak. Ocak ayında Terim'e istediği oyuncular alınacak. Gönderilmesi istenen oyuncular için pazarlıklar hızlandırılacak. Devre arasında ciddi değişiklikler olacak.

SEÇİM DE YOK İSTİFA DA

'Seçime gidilmesi, Cengiz'in ya da Terim'in istifa etmesi Galatasaray için negatif bir hava yaratacak. Kulübü aşağıya çekecek. Kaybeden Galatasaray olacak. Taraftar iki tarafı da suçlayacak' diye düşünüldü ve orta yol bulundu. Bundan sonra daha sık buluşulacak ve kulaktan dolma bilgilerle hareket edilmeyecek.

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DÖRT KARAR ÜZERİNDE UZLAŞI SAĞLANDI

Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında yapılan görüşmenin ardından "Bu yol şampiyonluk yolu"na uygun olarak iki taraf arasında "Barış anlaşması" imzalandı. İki taraf 4 prensip kararı aldı. Çiğnememek üzerine sözler verildi.

- Fatih Terim, yönetimi sıkıntıya sokacak açıklamalar yapmayacak.

- Yönetim kaynaklı, Fatih Terim polemiklerine son verilecek.

- Ocak ayında takımda istenmeyenler satışa konulacak.

- Fatih Terim'in istediği transferler kısa sürede yapılacak..

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