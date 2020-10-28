Seri'nin babasından Galatasaray isyanı: Maalesef olmadı

Galatasaray'a yeniden kiralanmasına izin verilmeyen Jean Michael Seri'nin babası ve menajeri Dominique Seri, Fulham'a tepki gösterdi, Galatasaray'a transferi için "maalesef olmadı" dedi.

Galatasaray'a dönmesine izin verilmeyen Jean Michael Seri'nin babası ve menajeri Likane Dominique Seri, Fulham kulübüne tepki gösterdi.

Takvim'in haberine göre, oğlunun Premier Lig kadrosuna alınmamasını eleştiren Baba Seri, kulüp yönetimini sert şekilde eleştirdi.

Seri'nin babası, "18 milyon euro bonservis istediler. Koronavirüsün oyuncuların değerlerini nasıl etkilediğini biliyoruz. Ancak fiyat da düşmediler. Galatasaray'a dönüş olasılık dahilindeydi, Ama maalesef olmadı." açıklamasını yaptı.

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