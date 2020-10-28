Yeni dönem başlıyor: Abdullah Avcı, bugün Trabzon'da

Yeni sezonda Eddie Newton ile umduğunu bulamayan Trabzonspor'da yönetim sorunu kökünden çözmek için radikal bir karara imza attı ve 6. haftada teknik direktörlük değişikliğine gitmeye karar verdi.
SABAH'ın haberine göre, Bordo-mavili yönetim, İngiliz teknik adam Eddie Newton'la yollarını resmen ayırmaya hazırlanırken, Başkan Ahmet Ağaoğlu da bir numaralı aday Abdullah Avcı ile prensipte anlaştı. İngiliz hoca ile yapılacak son görüşmenin ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
BUGÜN TRABZON'DA OLACAK
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde evinde oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili ekipte sözleşmesi feshedilmediği için çalışmaya Newton çıktı. 2+1 yıllık anlaşma sağlanan Avcı'nın bugün Trabzon'a gelerek yöneticilerle son görüşmeyi yapacağı öğrenildi.
EGEMEN KORKMAZ TEKNİK HEYETTE
Avcı'nın Trabzonspor'a imza atması halinde ekibindeki isimler de belli. Orhan Ak teknik heyette yer alırken sürpriz bir isim ön plana çıktı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon'da forma giyen Egemen Korkmaz, ekibe dahil olacak. Korkmaz'ın menajeri Erdinç Şehit şu açıklamayı yaptı: "Pro lisansını aldı. Teknik adamlığa önemli bir hocayla giriş yapacak." Heyetteki diğer isimler ise Haluk Güngör (kaleci antrenörü), Yaşar Çevikel, Caner Erol ve Özerk Tufan..
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mohikan uygulamasının lansmanında taraftarların sorularını yanıtladı. Koç, "Yaz aylarında belki Volkan - Emre karması ile Alex karması maçı yapacağız." açıklamasını yaptı.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları PSG maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 2. haftanın ilk gün maçları tamamlandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları meşalesinin kasımdan itibaren Japonya genelinde 14 eyalet gezeceği bildirildi.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, yeni sportif direktörü Emre Belözoğlu dikkat çeken açıklamalar yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ikinci maçında sahasında Paris Saint-Germain ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'in kalecisi Mert Günok açıklamalarda bulundu.