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aksam.com.tr
  • 28 Ekim 2020 Çarşamba 07:29
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Galatasaray'da dev zirve sonrası Florya'da bahar havası esiyor

Galatasaray'da dev zirve sonrası Florya'da bahar havası esiyor

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Sabah

Galatasaray'da Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in gerçekleştirdiği dev zirve sonrası soğuk savaş dönemi sona erdi. Yönetim ve tecrübeli hocanın aralarındaki buzları eritmesi Florya'da da bahar havası estirdi. Belhanda, Feghouli, Falcao gibi yıldızlar krizin son bulmasına sevinirken futbolcular aralarında yaptıkları konuşmalarda “Bizim para pula değil, huzura ihtiyacımız vardı” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim arasındaki soğuk savaş pazartesi günü Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşen görüşmeyle sona erdi ve taraflar barış sağladı. Terim, "Her şey yolunda" derken, sarı-kırmızılı kulüp resmi siteden kenetlenme mesajı paylaştı.

FLORYA’DA BAHAR HAVASI

Cengiz ve Terim'in buzları eritmesi, Florya'ya da bahar havasını getirdi. Son dönemde yönetim tarafından eleştirilen Belhanda, Feghouli ve Falcao gibi yıldızlar kulüpteki krizin son bulmasına çok sevindi. Bir günlük iznin ardından dün Florya'da toplanan sarı-kırmızılılarda malzemeciden yardımcı antrenörlere kadar A Takım bünyesindeki herkesin yüzü gülüyordu.

“PARA PULA DEĞİL, HUZURA İHTİYACIMIZ VAR”

Teknik heyet ve futbolcular aralarında yaptıkları konuşmalarda, "Bizim para pula değil huzura ihtiyacımız vardı. Florya'da huzur sağlandıktan sonra gerisi kolay' görüşünde birleşti. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak da A.Gücü maçı öncesi tesise gelerek idmanları takip etti. Ayrıca Terim ile de yakın temastaydı.

SOSYAL MEDYA DİPLOMASİSİ

Pazartesi akşamı "Fatih Terim kırmızı çizgimizdir" mesajını yazan kulüp, dün sosyal medya hesaplarından 'günaydın' paylaşımı Fatih Terim'le yaptı. Terim'in Kadıköy'deki galibiyete sevindiği poza binlerce beğeni geldi. İmparator, Instagram'ın ardından Twitter'da da bir milyon takipçi sayısını geçti. 2. Başkan Albayrak da Florya'dan bir paylaşım yapıp Fatih Terim gibi "Her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

DIAGNE'Yİ HIRS BASTI

CEZALI Falcao'nun yokluğunda gözler de Mbaye Diagne'ye çevrildi. Kasımpaşa deplasmanında iyi kullanamadığı ilk 11 şansını bu kez değerlendirmek isteyen Senegalli oyuncu, pazartesi günü izinli olmasına rağmen bireysel çalışma yaptı. Bu sezon sadece Avrupa Ligi'nde Neftçi Bakü'ye goller atan Diagne, ligde henüz ağları havalandıramadı. Oyuncunun antrenmanlardaki hırsı da teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

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