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aksam.com.tr
  • 28 Ekim 2020 Çarşamba 11:45
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Fatih Terim, oyuncularına böyle seslendi: Nerede kalmıştık

Fatih Terim, oyuncularına böyle seslendi: Nerede kalmıştık

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Yönetim ile yaşanan krizin çözüme kavuşturulmasının ardından çıktığı ilk antrenmanda futbolcularını etrafına toplayan ve konuşmasına "Nerede kalmıştık" diye başlayan Fatih Terim ekledi: "Bu sezonki şampiyonluğu her şeyden çok istiyorum."

Galatasaray'da verilen birlik beraberlik mesajları, ilk etkilerini Florya'da gösterdi. Transfer döneminden bu yana hocayla yönetim arasında yaşanan ve son dönemde karşılıklı açıklamalarla ayyuka çıkan kriz, kulüp binasındaki toplantıyla bastırıldı. Bu görüşme sonrası çıktığı ilk idmanda takımını etrafında toplayan Fatih hocanın ilk sözü, "Nerede kalmıştık" oldu.

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"BU SEZONKİ ŞAMPİYONLUĞU HER ŞEYDEN ÇOK İSTİYORUM"

Futbolcularına sezonun kalanıyla ilgili hedeflerini tekrar anlatan Terim, "Daha yapacak çok işimiz var. Herkes kendine gelsin. Yol kazası, formsuzluk, eksiklik vesaire bahaneler duymak istemiyorum. Ligin çok başındayız. Kazanılacak, kaybedilecek çok puan var herkesin önünde. Ama şundan emin olun ki, bu sezonki şampiyonluğu her şeyden çok istiyorum." diye konuştu.

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Terim, oyuncularına böyle seslendi: Nerede kalmıştık

Terim, oyuncularına böyle seslendi: Nerede kalmıştık

Yönetim ile Fatih Terim arasında yaşanan problemin çözüme kavuşturulmasının ardından çıktığı ilk antrenmanda futbolcularını etrafına toplayan Fatih Terim, konuşmasına "Nerede kalmıştık" diye başladı.

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