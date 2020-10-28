Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak'tan Sergio Oliveira'nın transfer edilmesini istedi

Sabah

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'la gerçekleştirdiği ‘barış zirvesi'nin ardından Porto'da forma giyen Sergio Oliveira'nın transfer edilmesini istedi. Oyuncu için ‘mutlaka almalıyız' diyen tecrübeli antrenöre Abdurrahim Albayrak'ın cevabı ‘kesinlikle halledeceğiz' oldu. Terim'in ‘Yeni Regista'sı olacak Oliveira'nın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması transferin önünü açıyor.

KRİTİK ZİRVEDE TERİM’DEN TRANSFER TALEBİ



Barış anlaşmasının imzalanmasından sonra Fatih Terim aradığı Regista'nın ismini İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'a verdi, ‘Bu oyuncuyu istiyorum. Mutlaka almalıyız’ dedi. Neden istediğini ve nasıl alabileceklerini anlatan bilgileri sundu. Albayrak da ‘Kesinlikle halledeceğiz’ dedi. O isim Porto'dan Sergio Oliveira.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİNİ HANEDAR DEĞİL ALBAYRAK YÜRÜTECEK

Sözleşmesinin bitecek olması ismini öne çıkardı. Porto kendisinin kariyeri boyunca kiraladığı için sözleşme yenilemeyi reddetti. Oliveira görüşmelerini Albayrak yönetecek. Şükrü Hanedar görüşmelere dahil edilmeyecek. 6 aylık sözleşmesi kaldığı için bonservisi en doğru rakama alınacak.

EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ 3 BÖLGEDE BİRDEN OYNAYABİLMESİ

Terim'in transferini isteği 28 yaşındaki Sergio Oliveira'nın en büyük özelliği ön liberoyla beraber 8 ve 10 numara oynayabilmesi. Sol ayaklı olması.