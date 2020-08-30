  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 30 Ağustos 2020 Pazar 18:49
  • |
  • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin anlaştığı Eran Zahavi'de kötü haber geldi

Fenerbahçe'nin anlaştığı Eran Zahavi'de kötü haber geldi

Paylaş

İsmi Fenerbahçe'yle anılan İsrail'li gol makinesi Eran Zahavi transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Zahavi'nin eski takımı Maccabi Tel Aviv'in sahibi dolar milyarderi İsrail kökenli Kanadalı iş insanı Mitchell Goldhar, tecrübeli forvete talip oldu. Öte yandan Fenerbahçe'nin, yıldız golcüyle büyük ölçüde anlaştığı gelen haberler arasında. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye Eran Zahavi transferinde kötü haber geldi. İsmi sarı-lacivertlilerle anılan Zahavi için eski kulübü Maccabi Tel Aviv de devreye girdi.

Sporx'in İsrail'li Sport1'den aktardığı habere göre, 3 sezon boyunca Maccabi Tel Aviv forması giyen ve ardından Çin kulübü Guangzhou R&F'ye transfer olan Eran Zahavi'ye İsrail kulübünün sahibi Mitchell Goldhaar'dan da bir teklif gidecek.

İsrail kökenli Kanadalı iş adamı olan ve 2.5 milyar dolarlık servetiyle ülkenin en zenginlerinden biri olan Goldhaar, Eran Zahavi'yi cezbedici bir teklifle tekrar Maccabi Tel Aviv'e döndürmeye çalışacak.

İsrailli oyuncunun eşinin de Türkiye'de yaşama konusunda şüpheleri olduğu bilgisi verilirken, yeniden Tel Aviv'de yaşayacak olmanın da bir etken olacağı vurgulandı.

Eran Zahavi, Maccabi Tel Aviv yıllarında

FENERBAHÇE, 2 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Öte yandan HaberTürk'te yer alan habere göre de yapılan pazarlıklar sonucunda Eran Zahavi ile yıllık 2 milyon euro artı bonuslar şeklinde büyük oranda el sıkışıldı fakat Maccabi Tel Aviv'in de transfere dahil olmasının ardından son durum önümüzdeki günlerde netleşecek.

Ezeli rakiplerin Giuliano savaşı! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye baskın...

REVIVO VE BALILI'YLE KONUŞTU

Bu transferde ilerleyen günlerde çok daha sıcak gelişmelerin yaşanacağı öğrenilirken, yıldız oyuncunun da Fenerbahçe ve Türkiye hakkında bilgi topladığı belirtildi. 33 yaşındaki futbolcunun, daha önce Türkiye'de forma giymiş vatandaşları ile konuştuğu ortaya çıktı.

Zahavi'nin 2000-2001 sezonunda Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayan vatandaşı Haim Revivo ile daha önce Türkiye'de İstanbulspor, Kayseri, Sivas ve Antalya gibi takımlarda forma giyen Pini Balili'den bilgi aldığı bildirildi.

Süper Lig'de yılın takası: 'Ver Deniz'i al Feghouli'yi'

ROBERTO CARLOS'LA DA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Bilindiği üzere menajerinin Zahavi'ye Fenerbahçe önerisi yapmasının ardından oyuncu sarı-lacivertliler'in eski futbolcusu dünyaca ünlü isim Roberto Carlos'u aramıştı. Roberto Carlos ve Eran Zahavi, FaceTime uygulamasında ortak arkadaşları aracılığıyla görüşmüş, Carlos, Fenerbahçe'yi ve İstanbul'u Zahavi'ye anlatmıştı.

Fenerbahçe, Visca'yı böyle bitirdi! Kontrat avantajını kullandı, anlaşmayı yaptı

TEL AVIV'DE ŞOV YAPMIŞTI

Eran Zahavi, 2013-2016 yılları arasında Maccabi Tel Aviv forması giymiş ve 7,2 milyon euro karşılığı Çin'e transfer olmuştu. 33 yaşındaki Zahavi, Maccabi formasıyla çıktığı 156 maçta 121 gol atıp 14 asist yapmıştı.

Ve transfer gerçekleşiyor! Vedat Muriqi, İtalya yolcusu

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

F.Bahçe'nin anlaştığı Eran Zahavi'de kötü haber geldi
F.Bahçe'nin anlaştığı Eran Zahavi'de kötü haber geldi

F.Bahçe'nin anlaştığı Eran Zahavi'de kötü haber geldi

Ezeli rakiplerin Giuliano savaşı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye baskın...
Ezeli rakiplerin Giuliano savaşı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye baskın...

Ezeli rakiplerin Giuliano savaşı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye baskın...

Süper Lig'de yılın takası: 'Ver Deniz'i al Soso'yu'
Süper Lig'de yılın takası: 'Ver Deniz'i al Soso'yu'

Süper Lig'de yılın takası: 'Ver Deniz'i al Soso'yu'

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

SPOR GÜNDEMİ

F.Bahçe, Visca'yı böyle bitirdi! Kontrat avantajını kullandı, anlaşmayı yaptı
F.Bahçe, Visca'yı böyle bitirdi! Kontrat avantajını kullandı, anlaşmayı yaptı

F.Bahçe, Visca'yı böyle bitirdi! Kontrat avantajını kullandı, anlaşmayı yaptı

Transfer döneminin şampiyonu Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmak üzere... Edin Visca transferini sonuçlandırmak için Medipol Başakşehir'le pazarlık masasına oturan sarı-lacivertliler, Bosnalı yıldızın kontratının bitmesine bir yıl kalmasının avantajını kullandı ve 30 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla anlaştı.

Gazi Koşusu'nun galibi 'Call To Victory' oldu
Gazi Koşusu'nun galibi 'Call To Victory' oldu

Gazi Koşusu'nun galibi 'Call To Victory' oldu

94. Gazi Koşusu bugün 17.15'te başlayacak

Halil Akbunar'a karşılık para + Martin Linnes
Halil Akbunar'a karşılık para + Martin Linnes

Halil Akbunar'a karşılık para + Martin Linnes

Galatasaray'ın talip olduğu Göztepeli Halil Akbunar'a İzmir temsilcisinin cevabı belli oldu: Martin Linnes artı para.

Marcao, Newcastle United yolcusu
Marcao, Newcastle United yolcusu

Marcao, Newcastle United yolcusu

Galatasaray Brezilyalı stoperi Marcao yuvadan uçuyor. 24 yaşındaki futbolcuya Newcastle United talip oldu.

Diagne'yi durdurabilene aşk olsun! Arda Turan detayı...
Diagne'yi durdurabilene aşk olsun! Arda Turan detayı...

Diagne'yi durdurabilene aşk olsun! Arda Turan detayı...

1 yıllık Belçika macerasının ardından Galatasaray' geri dönen Mbaye Diagne, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarındaki hırsıyla göz dolduruyor... Öte yandan golcü futbolcunun, Arda Turan'la olan diyaloğu da dikkat çekiyor.

Leipzig, Sörloth'ta kararlı
Leipzig, Sörloth'ta kararlı

Leipzig, Sörloth'ta kararlı

Bundesliga kulübü RB Leipzig, Alexander Sörloth'u transfer etmekte kararlı... Alman ekibi, Trabzonspor'la yeniden masaya oturarak teklifini yukarı çekecek.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.