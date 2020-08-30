Fenerbahçe'nin anlaştığı Eran Zahavi'de kötü haber geldi

İsmi Fenerbahçe'yle anılan İsrail'li gol makinesi Eran Zahavi transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Zahavi'nin eski takımı Maccabi Tel Aviv'in sahibi dolar milyarderi İsrail kökenli Kanadalı iş insanı Mitchell Goldhar, tecrübeli forvete talip oldu. Öte yandan Fenerbahçe'nin, yıldız golcüyle büyük ölçüde anlaştığı gelen haberler arasında. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye Eran Zahavi transferinde kötü haber geldi. İsmi sarı-lacivertlilerle anılan Zahavi için eski kulübü Maccabi Tel Aviv de devreye girdi.

Sporx'in İsrail'li Sport1'den aktardığı habere göre, 3 sezon boyunca Maccabi Tel Aviv forması giyen ve ardından Çin kulübü Guangzhou R&F'ye transfer olan Eran Zahavi'ye İsrail kulübünün sahibi Mitchell Goldhaar'dan da bir teklif gidecek.

İsrail kökenli Kanadalı iş adamı olan ve 2.5 milyar dolarlık servetiyle ülkenin en zenginlerinden biri olan Goldhaar, Eran Zahavi'yi cezbedici bir teklifle tekrar Maccabi Tel Aviv'e döndürmeye çalışacak.

İsrailli oyuncunun eşinin de Türkiye'de yaşama konusunda şüpheleri olduğu bilgisi verilirken, yeniden Tel Aviv'de yaşayacak olmanın da bir etken olacağı vurgulandı.

Eran Zahavi, Maccabi Tel Aviv yıllarında

FENERBAHÇE, 2 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Öte yandan HaberTürk'te yer alan habere göre de yapılan pazarlıklar sonucunda Eran Zahavi ile yıllık 2 milyon euro artı bonuslar şeklinde büyük oranda el sıkışıldı fakat Maccabi Tel Aviv'in de transfere dahil olmasının ardından son durum önümüzdeki günlerde netleşecek.

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REVIVO VE BALILI'YLE KONUŞTU

Bu transferde ilerleyen günlerde çok daha sıcak gelişmelerin yaşanacağı öğrenilirken, yıldız oyuncunun da Fenerbahçe ve Türkiye hakkında bilgi topladığı belirtildi. 33 yaşındaki futbolcunun, daha önce Türkiye'de forma giymiş vatandaşları ile konuştuğu ortaya çıktı.

Zahavi'nin 2000-2001 sezonunda Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayan vatandaşı Haim Revivo ile daha önce Türkiye'de İstanbulspor, Kayseri, Sivas ve Antalya gibi takımlarda forma giyen Pini Balili'den bilgi aldığı bildirildi.

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ROBERTO CARLOS'LA DA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Bilindiği üzere menajerinin Zahavi'ye Fenerbahçe önerisi yapmasının ardından oyuncu sarı-lacivertliler'in eski futbolcusu dünyaca ünlü isim Roberto Carlos'u aramıştı. Roberto Carlos ve Eran Zahavi, FaceTime uygulamasında ortak arkadaşları aracılığıyla görüşmüş, Carlos, Fenerbahçe'yi ve İstanbul'u Zahavi'ye anlatmıştı.

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TEL AVIV'DE ŞOV YAPMIŞTI

Eran Zahavi, 2013-2016 yılları arasında Maccabi Tel Aviv forması giymiş ve 7,2 milyon euro karşılığı Çin'e transfer olmuştu. 33 yaşındaki Zahavi, Maccabi formasıyla çıktığı 156 maçta 121 gol atıp 14 asist yapmıştı.

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