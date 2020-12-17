Fenerbahçe'de stoper operasyonu başladı: 3 isim ön planda

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Fenerbahçe'nin yeni stoper ikilisi Lemos ve Tisserand hayal kırıklığı yaratınca Kanarya stoper bölgesine takviye yapma kararı aldı. Fenerbahçe, işi son ana bırakmamak için adayları belirledi, girişimler kısa sürede başlayacak. İşte listede öne çıkan isimler.

Lemos ve Tisserand performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. Sarı-Lacivertliler defansın ortasına takviye yapma kararı aldı. Fenerbahçe, işi son ana bırakmamak için adayları belirledi, girişimler kısa sürede başlayacak. İşte listede öne çıkan isimler

İLK ADAY JUAN JESUS

Fenerbahçe'nin elindeki stoperlerin tamamı sağ ayaklı. Daha önce de defalarca Sarı-Lacivertliler'in gündemine gelen Juan Jesus, stoper özelliklerinin yanı sıra solak olmasıyla da ön plana çıkıyor. Brezilyalı futbolcu geriden oyun kurma konusunda da son derece başarılı. Erol Bulut'un bu özellikleri nedeniyle Jesus'u çok istediği öğrenildi.

Sambacı'nın bir diğer artısı ise sol bek olarak da görev yapabilmesi. Roma, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki oyuncuya ocak ayında ayrılması için izin verdi. Sezon başında gelen teklifleri, İtalyan ekibinde forma savaşı vermek için geri çeviren Juan Jesus, artık yeni bir macera için hazır.



Bu nedenle, bu kez gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Gittiği kulüplerde istikrarlı olarak forma giyen (3.5 sene İnter'de oynadı, 3.5 yıldır Roma'da) Brezilyalı yıldızın bu nedenle uzun süreli bir sözleşme istediği kaydedildi.



KAYA GİBİ DEFANS MAKSIMOVIC



Sırp savunmacı, Napoli’de istediği kadar forma şansı bulamadı. Teknik direktör Gattuso, Maksimovic’e daha çok Avrupa Ligi maçlarında görev verdi. 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.



Eljif Elmas transferi sayesinde İtalyan ekibiyle iyi ilişkiler kuran Fenerbahçe, Maksimovic’i uygun bir bedelle kadroya katabilir. Sert bir savunmacı olan Sırp futbolcu, 1.93 metrelik boyuyla hava toplarında da geçit vermiyor.



Önümüzdeki günlerde oyuncunun menaceri Fali Ramadani ile ilk görüşmenin gerçekleşmesi bekleniyor. Maksimovic da Napoli’den ayrılmaya sıcak bakıyor



TODIBO KİRALANABİLİR

Barcelona, Fransız yıldızı 2 sezonluğuna Benfica’ya kiralamıştı. Ancak Portekiz basınında çıkan haberlere göre başından beri bu transfere karşı olan teknik direktör Juan Jesus, Todibo’nun üstünü çizdi.



Benfica, Santos’tan Verissimo’nun işini bitirdi. Bu nedenle 20 yaşındaki savunmacı ocak ayında Barcelona’ya geri dönecek. Fenerbahçe, Todibo’yu 1.5 sezonluğuna kiralayabilir.



Ancak yıldız futbolcunun şu ana kadar hiç sahaya çıkmaması ve maç eksiğinin olması soru işareti yaratıyor. Diğer yandan güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyetiyle Todibo, Sarı-Lacivertliler’in aradığı tüm özelliklere sahip.

