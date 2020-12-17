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aksam.com.tr
  • 17 Aralık 2020 Perşembe 14:48
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Son dakika haberi... Göztepe, Serdar Aziz için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı

Son dakika haberi... Göztepe, Serdar Aziz için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı

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Fenerbahçe'de stoper bölgesinde Mauricio Lemos ve Marcel Tisserand ikilisinin hayal kırıklığı oluşturması, Sadık Çiftpınar'ın da geldiği günden bu yana beklentileri bir türlü karşılayamaması sonucu kıymete binen Serdar Aziz'e İzmir kulübü Göztepe'den sürpriz bir transfer teklifi geldi. Sarı-lacivertli taraftarın sevgilisi haline gelen Serdar Aziz için kurulan ilk temas ise olumlu...

Süper Lig'de hedefini UEFA Avrupa Ligi olarak belirleyen ve ara transfer döneminde yıldız oyuncuları kadrosuna katmanın hesaplarını yapan Göztepe, gözünü İstanbul'a dikti.

Yeni Asır'ın haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim, orta alana transfer etmeyi planladığı Beşiktaşlı Adem Ljajic'in ardından aradığı stoperi de Fenerbahçe'de buldu.

FENERBAHÇE HAMLE YAPACAK

Göz-Göz, savunma hattında yaşanan sakatlıklar ve olası Titi ayrılığı ihtimaline karşı sarı-lacivertli ekibin 30 yaşındaki stoperi Serdar Aziz'i gündemine aldı.

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Serdar için sarı-kırmızılı yönetim bir hamle yapmayı planlıyor.

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İLK TEMAS OLUMLU

Fenerbahçe yönetiminin de transfere onay vermesi halinde sarı-kırmızılılar transferi gerçekleştirmek için şartları zorlayacak. Serdar Aziz için yüklü bir bonservis bedeli çıkması durumunda Göztepe, kiralık formülünü devreye sokacak. Transfere teknik direktör İlhan Palut'un da onay verdiği öğrenildi.

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