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  • 17 Aralık 2020 Perşembe 12:46
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Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi yenmek istiyor

Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi yenmek istiyor

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AA

Süper Lig'de son 12 iç saha maçını kaybetmeyen Gaziantep Futbol Kulübü, evinde kendisini en son yenen Fenerbahçe karşısında da bu istatistiğini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Özellikle geçen sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aradan sonra çıktığı maçlarda aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Gaziantep temsilcisi, iç saha performansıyla taraftarını sevindiriyor.

Bu sezon ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray'a mağlup olduktan sonra yenilgi yüzü görmeyen Gaziantep FK, iç sahada da uzun bir yenilmezlik serisi elde etti.

Geçen sezon son 7 iç saha maçını kaybetmeyen Gaziantep ekibi, bu sezonun geride kalan bölümünde evinde yaptığı 5 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Kırmızı-siyahlılar, sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 18. haftasında, 18 Ocak'ta Fenerbahçe ile yaptığı ve 2-0 kaybettiği karşılaşmada yaşadı.

Gaziantep FK, söz konusu mücadelenin ardından 11 aydır sahasında mağlubiyet üzüntüsü yaşamadı.

Ligin 13. haftasında 19 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Gaziantep FK, yenilmezlik serilerini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

İÇ SAHADAKİ SON 12 MAÇTA DA GOL ATTI

Gaziantep FK, Süper Lig'de iç sahada oynadığı son 12 maçta da rakip fileleri havalandırdı.

Söz konusu maçlarda 5 galibiyet ve 7 beraberlik alan kırmızı-siyahlı ekip, 24 gol atıp kalesinde 13 gol gördü.

Gaziantep FK'nin son 13 iç saha maçında aldığı sonuçlar şöyle:

SezonHaftaMüsabakaSkor
2019-2018Gaziantep FK - Fenerbahçe (son yenilgi)0-2
2019-2020Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor5-1
2019-2022Gaziantep FK - Çaykur Rizespor2-0
2019-2025Gaziantep FK - Trabzonspor1-1
2019-2027Gaziantep FK - MKE Ankaragücü1-1
2019-2029Gaziantep FK - Fraport TAV Antalyaspor1-1
2019-2031Gaziantep FK - İttifak Holding Konyaspor3-1
2019-2033Gaziantep FK - Kasımpaşa2-2
2020-212Gaziantep FK - Fatih Karagümrük2-2
2020-214Gaziantep FK - Trabzonspor1-1
2020-216Gaziantep FK - İttifak Holding Konyaspor1-0
2020-218Gaziantep FK - Beşiktaş3-1
2020-2110Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor2-2

HEDEF GALİBİYET

Kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi, AA muhabirine, geride kalan haftalarda güzel işler başaran bir ekip haline geldiklerini söyledi.

Yakalanan serilerin takımın gücünü yansıttığını anlatan Büyükekşi, "Biz hiçbir maçımıza ayrı bir program yapmıyoruz. Teknik heyetimiz her hafta puan veya puanlar almak için takımımızı hazırlıyor. Geçen hafta ligin son şampiyonunu yenmeyi başardık. Bu hafta da Fenerbahçe ile kendi evimizde oynayacağız. Amacımız o maçta da galip gelmek." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin büyük bir camia olduğunu dile getiren Büyükekşi, şunları kaydetti:

Rakibimize elbette her hafta olduğu gibi bu hafta da saygı duyuyoruz. Önceki haftalarda aldığı sonuçlara bakmadan biz önümüzdeki maça odaklanıyoruz. Sahaya kendi oyun anlayışımızı yansıtarak taraftarımızı sevindirmenin hesaplarını yapıyoruz. Ümit ediyorum ki başarılı oluruz. Sonuç ne olursa olsun taraflı tarafsız herkesin takdir edeceği, oyun zevki yüksek bir hafta bizi bekliyor. Hak edenin kazandığı bir karşılaşmanın olmasını temenni ediyoruz.

Gaziantep FK ile Fenerbahçe, 19 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Kalyon Stadı'nda karşılaşacak.

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