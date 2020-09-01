'Fenerbahçe, Marko Livaja'ya 2 milyon euroluk bir teklif yaptı'

Transferin şampiyonu Fenerbahçe bir ismi daha gözüne kestirdi. Sarı-lacivertliler, AEK forması giyen golcü futbolcu Marko Livaja'ya teklif yaptı.
Yunan basınından Sportime'da Giannis Chorianopoulos imzasıyla yayımlanan habere göre sarı-lacivertliler, AEK'in Hırvat golcüsü Marko Livaja'ya senelik 2 milyon euroluk bir teklif yaptı.
1 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR
Mauricio Lemos ile aynı menajere sahip olduğu belirtilen oyuncu için menajer aracılığıyla ilk görüşmenin yapıldığı ve kulüpler arasında da temasların kısa sürede başlayacağı belirtildi. AEK ile 1 yıllık sözleşmesi kalan oyuncunun, yeni kontrat teklifine rağmen daha yüksek bir teklif veren Fenerbahçe'ye daha sıcak baktığı kaydedildi.
Forvet, forvet arkası ve kanatlarda oynayabilen Livaja, geçen sezon 41 maçta 15 gol ve 13 asistlik performansla yıldızlaştı.
120 MAÇTA 37 GOL
Dinamo Zagreb altyapısında yetişen ve daha sonra Inter, Lugano, Cesena, Atalanta, Rubin Kazan, Empoli ve Las Palmas kariyerleri olan Hırvat hücumcu, 3 yıllık AEK kariyerinde 120 maçta 37 gol ve 28 asist ile oynadı.
LIVAJA'NIN AEK KARİYERİ
2019-20, 41 maç | 15 gol ve 13 asist
2018-19, 38 maç | 12 gol ve 8 asist
2017-18, 41 maç | 10 gol ve 7 asist (Sporx)
Geçen sezon Fenerbahçe'nin Al Ittihad kulübünden Garry Rodrigues'in ismi bir süredir Olympiakos'la anılıyordu. Bu konuda ilk resmi açıklama oyuncunun kulübü Ittihad'dan geldi. Suud devinin basın sözcüsü Hüseyin El Şerif, anlaşmanın yakın olduğunu söyledi.
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