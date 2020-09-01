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aksam.com.tr
  • 01 Eylül 2020 Salı 22:28
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'Fenerbahçe, Marko Livaja'ya 2 milyon euroluk bir teklif yaptı'

'Fenerbahçe, Marko Livaja'ya 2 milyon euroluk bir teklif yaptı'

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Vedat Muriqi'yi, Lazio'ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, forvet arayışlarını sürdürüyor. Alternatif isimler üzerinde yoğunlaşan sarı-lacivertliler, AEK'nin Hırvat golcüsü Marko Livaja'ya teklif yaptı.

Transferin şampiyonu Fenerbahçe bir ismi daha gözüne kestirdi. Sarı-lacivertliler, AEK forması giyen golcü futbolcu Marko Livaja'ya teklif yaptı.

Yunan basınından Sportime'da Giannis Chorianopoulos imzasıyla yayımlanan habere göre sarı-lacivertliler, AEK'in Hırvat golcüsü Marko Livaja'ya senelik 2 milyon euroluk bir teklif yaptı.

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1 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Mauricio Lemos ile aynı menajere sahip olduğu belirtilen oyuncu için menajer aracılığıyla ilk görüşmenin yapıldığı ve kulüpler arasında da temasların kısa sürede başlayacağı belirtildi. AEK ile 1 yıllık sözleşmesi kalan oyuncunun, yeni kontrat teklifine rağmen daha yüksek bir teklif veren Fenerbahçe'ye daha sıcak baktığı kaydedildi.

Forvet, forvet arkası ve kanatlarda oynayabilen Livaja, geçen sezon 41 maçta 15 gol ve 13 asistlik performansla yıldızlaştı.

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120 MAÇTA 37 GOL

Dinamo Zagreb altyapısında yetişen ve daha sonra Inter, Lugano, Cesena, Atalanta, Rubin Kazan, Empoli ve Las Palmas kariyerleri olan Hırvat hücumcu, 3 yıllık AEK kariyerinde 120 maçta 37 gol ve 28 asist ile oynadı.

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LIVAJA'NIN AEK KARİYERİ

2019-20, 41 maç | 15 gol ve 13 asist

2018-19, 38 maç | 12 gol ve 8 asist

2017-18, 41 maç | 10 gol ve 7 asist (Sporx)

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