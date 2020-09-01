Nikola Kalinic için Fenerbahçe devreye girdi

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Nikola Kalinic'e talip oldu.
İspanya'nın Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre, Vedat Muriqi'yi Lazio'ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın istediği Nikola Kalinic'in transferi için Atletico Madrid'in kapısını çaldı.
ATLETICO CEPHESİ TAMAM
Bonservisi Atletico'da bulunan Kalinic'in İspanyol ekibiyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor ancak golcü futbolcu, takımda kalmak istemediğini yönetime iletti. Atletico Madrid de Kalinic ile yollarını ayırmaya sıcak bakıyor.
Geçen sezon Fenerbahçe'nin Al Ittihad kulübünden Garry Rodrigues'in ismi bir süredir Olympiakos'la anılıyordu. Bu konuda ilk resmi açıklama oyuncunun kulübü Ittihad'dan geldi. Suud devinin basın sözcüsü Hüseyin El Şerif, anlaşmanın yakın olduğunu söyledi.
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