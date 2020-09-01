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aksam.com.tr
  • 01 Eylül 2020 Salı 21:30
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Nikola Kalinic için Fenerbahçe devreye girdi

Nikola Kalinic için Fenerbahçe devreye girdi

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Beşiktaş'ın transferi için uğraş verdiği Nikola Kalinic'te sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, tecrübeli golcünün transferi için devreye girdi.

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Nikola Kalinic'e talip oldu.

İspanya'nın Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre, Vedat Muriqi'yi Lazio'ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın istediği Nikola Kalinic'in transferi için Atletico Madrid'in kapısını çaldı.

Araplardan ilk resmi açıklama geldi: Rodrigues, Olympiakos'a gidiyor

ATLETICO CEPHESİ TAMAM

Bonservisi Atletico'da bulunan Kalinic'in İspanyol ekibiyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor ancak golcü futbolcu, takımda kalmak istemediğini yönetime iletti. Atletico Madrid de Kalinic ile yollarını ayırmaya sıcak bakıyor.

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Nikola Kalinic için Fenerbahçe devreye girdi

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