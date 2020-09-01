Fenerbahçe'de Tolgay Arslan, Hannover 96 yolcusu

Transfer dönemine bomba gibi giren Fenerbaheçe, bir yandan kadroda düşünmediği isimleri göndermeye hazırlanıyor... Hasan Ali Kaldırım'la yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde şimdi sıra Tolgay Arslan'a geldi. 30 yaşındaki futbol, Hannover 96 ile görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ile yollar ayrılıyor... Almanların ünlü gazetesi Bild'in haberine göre tecrübeli orta saha, Kenan Koçak'ın çalıştırdığı Hannover 96 ile görüşmelere başladı.

Kenan Koçak'ın Tolgay ile görüştüğü ve futbolcuyu kadroda görmek istediğini belirttiği ifade edildi.

FENERBAHÇE'DEN TOLGAY'A İZİN

Fenerbahçe'nin de Alman ekibine Tolgay ile görüşmesine izin verildiği belirtilirken transferde tek engel olarak Tolgay Arslan'ın maaşı gösterildi.

Sarı lacivertli ekipten 2 milyon euro maaş alan Tolgay'ın Hannover'den de bu seviyede bir maaş talep ettiği belirtildi.