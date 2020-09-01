Araplardan ilk resmi açıklama geldi: Rodrigues, Olympiakos'a gidiyor

Geçen sezon Fenerbahçe'nin Al Ittihad kulübünden Garry Rodrigues'in ismi bir süredir Olympiakos'la anılıyordu. Bu konuda ilk resmi açıklama oyuncunun kulübü Ittihad'dan geldi. Suud devinin basın sözcüsü Hüseyin El Şerif, anlaşmanın yakın olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen ve Olmpiakos'la görüşen Garry Rodrigues, Yunanistan'a gidiyor. Yıldız oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Al Ittihad konuyla ilgili açıklama yaptı.

A Spor'un aktardığı habere göre, Al Ittihad Basın Sözcüsü Hüseyin El Şerif, 29 yaşındaki oyuncunun Olympiakos'a transfer olmasının mümkün gözüktüğünü söyledi.

"RODRIGUES'İ GÖNDERMEK İSTİYORUZ"

Hüseyin El Şerif, "İnanıyorum ki bir anlaşma sağlayacağız ve sonunda Garry Rodrigues kariyerine Olympiakos'ta devam edecek. Oyuncu Al Ittihad'a geri dönmek istemiyor. Takım da bu yüzden onu satmayı ve sözleşmesinden kurtulmayı istiyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan Garry Rodrigues, sarı-lacivertli takımda geçen sezon 29 maça çıktı ve 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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