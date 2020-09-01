Beşiktaş, Davide Santon'la anlaştı

Beşiktaş, 29 yaşındaki İtalyan sağ bek Davide Santon için Roma kulübü ile her konuda anlaşma sağladı.

Sağ bek transferi için çalışmalarını sürdüren Kara Kartal, mutlu sona ulaştı.

TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılar, bu transfer için Roma'ya herhangi bir kiralama ücreti ödemeyecek.

Ayrıca oyuncunun maaşının bir kısmını da İtalyan kulübü ödeyecek.

Tecrübeli futbolcu 2018 yılında 9,5 milyon euroya Inter'den Roma'ya transfer olmuştu.

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