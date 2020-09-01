Beşiktaş, Davide Santon'la anlaştı

Sağ bek transferi için çalışmalarını sürdüren Kara Kartal, mutlu sona ulaştı.
TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılar, bu transfer için Roma'ya herhangi bir kiralama ücreti ödemeyecek.
Ayrıca oyuncunun maaşının bir kısmını da İtalyan kulübü ödeyecek.
Tecrübeli futbolcu 2018 yılında 9,5 milyon euroya Inter'den Roma'ya transfer olmuştu.
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