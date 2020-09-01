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aksam.com.tr
  • 01 Eylül 2020 Salı 20:35
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Beşiktaş, Davide Santon'la anlaştı

Beşiktaş, Davide Santon'la anlaştı

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Beşiktaş, 29 yaşındaki İtalyan sağ bek Davide Santon için Roma kulübü ile her konuda anlaşma sağladı.

Sağ bek transferi için çalışmalarını sürdüren Kara Kartal, mutlu sona ulaştı.

TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılar, bu transfer için Roma'ya herhangi bir kiralama ücreti ödemeyecek.

Ayrıca oyuncunun maaşının bir kısmını da İtalyan kulübü ödeyecek.

Tecrübeli futbolcu 2018 yılında 9,5 milyon euroya Inter'den Roma'ya transfer olmuştu.

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