Dorukhan Toköz'e Udinese kancası

Beşiktaş'la sözleşmesi önümüzdeki sene sona erecek olan Dorukhan Toköz'e talip var...
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, İtalya Serie A kulüplerinden Udinese, Dorukhan Toköz transferiyle ciddi şekilde ilgileniyor. Udinese, kısa süre içinde Dorukhan için Beşiktaş ile masaya oturacak.
İtalyan ekibi, geçen sezon da Dorukhan Toköz transferi için Beşiktaş'a teklif sunmuş ancak siyah-beyazlı ekip teklifi reddetmişti.
DİĞER BÜYÜKLERLE İSMİ ANILIYORDU
Dorukhan'ın ismi bu sezon transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmıştı. Son olarak Galatasaray'ın Dorukhan'a karşılık Linnes ve Babel'i takasta kullanacağı iddia edilmişti.
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