Fenerbahçe, aradığı beki Bayern Münih'te buldu

Fenerbahçe'de transfer harekâtı devam ediyor. Nabil Dirar'la yolları ayırma kararı alan sarı-lacivertliler, Faslı futbolcunun yerini genç bir isimle doldurmaya hazırlanıyor.
Sabah'ın A Spor'a dayandırdığı habere göre, Fenerbahçe, Bayern Münih 2. takımında forma giyen 21 yaşındaki futbolcuyu gündemine aldı.
GÖNÜL'Ü YEDEKLEYECEK
Eski yıldızı Gökhan Gönül'ü bedelsiz olarak kadrosuna katan Fenerbahçe, Mert Yılmaz'ın transferiyle 35 yaşındaki futbolcuya alternatif oluşturmayı planlıyor.
Mert Yılmaz sağ bek mevkisinin haricinde, sağ kanat ve merkez orta sahada forma giyebiliyor. Genç futbolcunun kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
BERLİN'DE DÜNYAYA GELDİ
8 Mart 1999 yılında Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya gelen Mert Yılmaz, 174 cm boyunda ve sağ bek pozisyonunda oynuyor. Futbola Tennis Borussia Berlin'de başlamıştır.
LEIPZIG'DEN MÜNİH'E TRANSFER OLDU
RB Leipzig'e geçiş yapan genç futbolcu kısa sürede sergilediği performansla Bayern Münih'in dikkatini çekmeyi başardı. 2018 yılına kadar RB Leipzig'de oynayan Mert Yılmaz, 2018 yılında Bayern Münih 2 takımına geçiş yapmıştır. 4 kez Türkiye U21 takımı formasını da giyen Mert Yılmaz'ın ismi Fenerbahçe ile anılıyor.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, eski futbolcusu Giuliano'yu kadrosuna katmak için harekete geçmişti, transferi bonservissiz bir şekilde tamamlayarak hem FFP hem de harcama limiti konularında sorun yaşamak istemeyen sarı-lacivertlilerin önünü bu transferde, Mert Hakan Yandaş'ın rövanşını almak isteyen ezeli rakibi Galatasaray kesti...
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Adı Beşiktaş'la anılan Marcelo'da yeni bir ihtimal belirdi.
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Geride bıraktığımız sezonda sağ beki Dirar - Isla ikilisine emanet eden Fenerbahçe, Isla'nı ardından Dirar'ı da gönderme kararı aldı. Sağ beki bölgesini yeniden Gökhan Gönül'e emanet eden sarı-lacivertliler, Gönül'ü yedekleyecek ismi Almanya'da buldu: Mert Çetin.
1 yıllık Belçika macerasının ardından Galatasaray' geri dönen Mbaye Diagne, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarındaki hırsıyla göz dolduruyor... Öte yandan golcü futbolcunun, Arda Turan'la olan diyaloğu da dikkat çekiyor.