Fatih Terim'in büyük çaresizliği... Rıdvan Dilmen'den Sivasspor-Galatasaray yorumu

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği 8. haftanın kapanış maçını yorumladı. Galatasaray'da sezon başında gerçekleşmeyen transferler sebebiyle Fatih Terim'in istemediği oyuncuları oynatmak zorunda kaldığına dikkat çeken Dilmen, tecrübeli hoca için "Hiçbir maça ideal 11'yle çıkamadı." yorumunda bulundu.

Süper Lig'de Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği maçı ünlü yorumcu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen NTV'deki %100 Futbol programında değerlendirdi.

Galatasaray'da golü koklayan oyuncuların olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, "Sivasspor, mental olarak yorgun olabilir. Avrupa maçları falan yoğunlaştılar, bunu yönetmek kolay değildir. Galatasaray ise 3'te 3 yaparak mental olarak özgüvenli çıktı. Rakibine oyununu kabul ettirdi. Aman aman oynamadı ama oyunu kontrol etti. Gol kokusunu iyi alan oyuncuları var." dedi.

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"HİÇBİR MAÇA İDEAL 11'YLE ÇIKAMADI"

Galatasaray yönetimi ve Fatih Terim ile ilgili konuşan Dilmen, şöyle dedi:

İlk 4 hafta 4 puanlık Galatasaray'a bakın, son 4 maçtaki Galatasaray'a bakın. Başakşehir'in de ilk 4 haftada 1 puanı vardı. Fatih Terim'in konsantrasyonunu pandemi başladıktan beri iyi görmüyorum. Sezon başından beri yönetimle gerginlikleri oldu. Özellikle transfer konusunda bazı şeyleri çok da dışarı yansıtmadılar. (...) Fatih Hoca istemese bile bazı oyunculardan faydalanmak zorundaydı. Hiçbir maça ideal 11'i ile çıkmadı. Radamel Falcao yokken, Mbaye Diagne'yi bile oynatmadı.

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"OKAN KOCUK, EMRE KILINÇ VE EMRE TAŞDEMİR İYİYDİ"

Galatasaray'da öne çıkan isimlere dikkat çeken ünlü yorumcu şu ifadeleri kullandı:

Okan Kocuk kötü bir gol yedi ama iyi maç çıkardı. Omar'ı çok ileride görmedim ama karşısındaki oyuncuları 3 kere değiştirdi. Emre Taşdemir beklentilerimin üstünde oynadı. Luyindama ekonomik oynuyor. Marcao'nun sakatlanmama ihtimali yok. Arka arkaya atılanlara koşar, hep mücadele eder. Taylan ise Fatih Terim ne istediyse yaptı. Emre Kılınç becerikli işler yaptı. Belhanda 1 asist, 1 gol. Asistini de herkes yapamaz, zeki oyuncular yapar. Belhanda'yı tam eleştireceğiz, maçı bitiren isim oluyor.

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"ARDA, BİR KAPTAN GİBİ TAKIM HAKİM"



Galatasaray'ın tecrübeli kaptanı Arda Turan'a ayrı bir parantez açan Dilmen, "Arda Turan'ın golde iyi koşusu vardı, iyi attı. Arda'yı çıkana kadar beğendim, iyi oyun oynadı. Bir kaptan gibi takıma hakim oldu. Babel yapabileceklerini yapmaya çalıştı. Ancak Feghouli çok kötü günündeydi." ifadelerini kullandı.

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İSTENMEYEN OYUNCULAR...

Fatih Terim'in sezon başında istemediği oyunculardan faydalanmaya çalıştığına dikkat çeken Dilmen, "Belhanda, Babel, Feghouli ve Babel istenmiyordu. Bu maçta 4'ünü de oynatmak zorunda kalıyorsunuz. Arda Turan'ı da 'Acaba olacak mı?' diye alıyorsunuz. Emre Akbaba'nın olmaması da Galatasaray için dezavantaj. Bu kadar dezavantajla Sivasspor gibi iyi bir takıma oynuyorsunuz ve 3-4 yapabilirdiniz. Tabii pozisyonlar da verdiniz ama önemli bir galibiyet." şeklinde konuştu.

Dilmen, Marcao için de "Marcao'nun oyuncu olarak limiti bu. İnanılmaz pas hataları yapıyor. Penaltıyı yapmadan önce bütün savunmanın hatası var." dedi.

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"GEÇEN SENE BEĞENİYORDUM..."

Karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitigen'e de değinen Dilmen, "Hakem berbat maç yönetti. Bir hakem şu penaltıyı 3 dakikada vermez. Verdiği kartlar, vermediği kartlar, fauller... Abdülkadir Bitigen'i geçen sene beğeniyordum ama bu sene kötü. Son haftalarda hakem performanslarından memnun değilim." yorumunu yaptı.

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